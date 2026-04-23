DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En el mes de noviembre de 2017, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al por ese tiempo intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y al jefe de la Policía Federal Argentina, ahora ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, puso en funcionamiento una nueva Delegación de la PFA en esa ciudad.

Entonces, se dispuso que la nueva Delegación Chajarí de la PFA tendría jurisdicción en los departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano. Se inauguró con una dotación de personal de 69 efectivos entre hombres y mujeres. También se la dotó con camionetas, autos, motos, vehículos de traslado de detenidos y un can detector de narcóticos. En cuanto a tecnología aplicada a la Seguridad, la Delegación de Chajarí se la equipó con un sistema portátil de identificación de patentes, un sistema de planillas prontuariales digitales (SASI) y un sistema de identificación de personas Morpho Touch.

Ahora, esa delegación Chajarí de la Policía Federal se levanta.

“La Policía Federal Argentina deja la ciudad de Chajarí. No es una novedad. Lo presumíamos desde hace algún tiempo. Y lamentamos que así sea”, indicó el intendente de Chajarí, Macelo Borghesán (Juntos).

Y agregó: “Fue un hito importante para la ciudad que, durante los primeros años, funcionó con 80 efectivos y 12 móviles. Su radio de acción eran los Departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano”.

En 2020, sin embargo, cuando asume la presidencia Alberto Fernández, la situación cambió.

Primero empiezan a retirar móviles y luego personal. En 2021 la Delegación se convirtió en un Departamento de Investigaciones Complejas del Noreste Argentino, es decir, una base de investigación desde Entre Ríos hacia el Norte. Esto cambió su radio de acción, que pasa a ser las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco. En 2022 los 80 efectivos se redujeron a 40, aproximadamente. La quita de personal y móviles fue aún más notoria estos últimos años.

“La Policía Federal Argentina no se va hoy. Se empezó a ir, progresivamente, desde 2020. No es éste el final que queríamos pero la política del actual Gobierno de la Nación, de reducción y reorganización de recursos, le impuso un nuevo destino, más próximo a la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil”, añadió el Municipio.

Y apuntó: “Hicimos los esfuerzos y las gestiones que había que hacer. Desde el primer día, durante 8 años, ininterrumpidamente, abonamos con recursos municipales de los todos los chajarienses el alquiler del inmueble que ocuparon. Cooperamos, además, de otras formas, y pese al compromiso de sus autoridades de sostener el Departamento en la ciudad se resolvió su traslado”.

“Es comprensible, si se considera la reorientación de la política de seguridad hacia una zona del país más gravitante, pero nos queda el sabor amargo, tras tantos años de apostar e invertir por el afianzamiento de la fuerza en nuestra comunidad”, destacó.