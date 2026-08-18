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El exfuncionario declaró ante el Tribunal Oral Federal N°7. Su exposición se sumó a una serie de testimonios sobre el funcionamiento del área de Transporte durante los gobiernos kirchneristas.

El exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo declaró como testigo en el juicio oral de la causa Cuadernos. La audiencia comenzó a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 y finalizó antes del mediodía.

La declaración del exministro se enmarcó en una serie de testimonios que el tribunal viene escuchando de distintos testigos en las últimas semanas. En la audiencia del jueves pasado había declarado Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y exsubsecretario de Transporte Aerocomercial durante la gestión de Néstor Kirchner.

Otros tiempos: la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner toma juramento al ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Randazzo ocupó cargos durante las dos presidencias de Cristina Kirchner. Fue ministro del Interior entre 2007 y 2012, y luego ministro de Interior y Transporte entre 2012 y 2015.

Antes de él, pasaron por ese ministerio Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos condenados junto a Julio De Vido por la tragedia de Once. En sus indagatorias, Jaime y Schiavi negaron haber percibido sobornos.

El exministro ya había declarado como testigo en otros juicios. En febrero de 2018, ante el Tribunal Oral Federal 4, en el segundo debate por la tragedia de Once, y en agosto de 2021, por Zoom, en la causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Qué declaró Florencio Randazzo

Al comenzar su declaración, Randazzo hizo un repaso de la situación del sistema ferroviario y vinculó su deterioro con la historia reciente del país. “Los ferrocarriles explican parte de la tragedia argentina. Si uno quiere mirar la tragedia argentina, es solamente observar qué fue pasando en materia ferroviaria”, sostuvo.

El exministro recordó que, después de la tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, Cristina Kirchner decidió que el área de Transporte pasara a su órbita. Hasta ese momento, funcionaba bajo la estructura del Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio De Vido, también acusado en la causa Cuadernos.

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Durante su exposición, Randazzo describió el escenario que encontró al asumir y habló de “años y años de desinversión”, de un servicio “desmejorado” y de una “falta de compromiso” en la gestión. También cuestionó el rol de la dirigencia sindical y la definió como “parte del problema”.

Se despegó de Jaime, Schiavi y Baratta

En otro tramo de su declaración, Randazzo buscó marcar distancia con quienes estuvieron al frente de Transporte antes de su llegada. Aseguró que no tuvo relación con Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi ni Roberto Baratta y sostuvo que desconocía detalles de las gestiones anteriores.

Ante una pregunta de la fiscalía sobre el reemplazo de Jaime por Schiavi, respondió: “No tengo por qué saber por qué (Schiavi) reemplazó a Jaime”.

Randazzo declaró haber sentido el respaldo de Cristina Kirchner (Foto: Archivo TN).

En la misma línea, cuando le preguntaron por la existencia de determinados controles en el área durante la gestión anterior, fue tajante: “No sé antes porque no estuve”.

Al referirse a su propia gestión, Randazzo destacó el respaldo que recibió de Cristina Kirchner para avanzar con cambios en el área de Transporte. El exministro aseguró que contó con autonomía para tomar decisiones y remarcó que ese apoyo también alcanzó a las medidas vinculadas con la transparencia.

“Siempre tuve libertad para llevar adelante la gestión y cuestiones vinculadas a darle transparencia. Siempre me sentí apoyado por la presidenta de la Nación, en todo”, afirmó durante su declaración.