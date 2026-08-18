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Gracias a las políticas populistas de subsidios, de la bolsita de comestibles, de las chapas de cartón y de las tablas para construir viviendas muy precarias, sin agua, sin cloacas, colgados de la luz, y de crear un inmenso cinturón de pobreza alrededor de Concordia, además de utilizar a los pobres para aparecer como salvadores de los sectores más sufridos, tanto bustilandia como crestolandia fueron los artífices de los números que hoy muestran una realidad que duele.

Siempre se dijo que Concordia era el bastión peronista de Entre Ríos, siempre se dijo que Concordia era uno de los principales centros de poder del peronismo entrerriano. Concordia puso tres gobernadores en el sillón de Urquiza (excepto los últimos 3 años de Azcue) el peronismo gobernó la ciudad, es probable que ellos estén salvados y lleguen a fin de mes sin sobresaltos, probablemente se convirtieron en nuevos millonarios al dejar sus gobiernos, pero paralelamente le soltaron la mano a Concordia y la segunda ciudad de la provincia cayó a lo más profundo de la pobreza y eso es imperdonable.

Paralelamente, al envidiable crecimiento patrimonial de estos dirigentes de la política del oportunismo, las familias de estos falsos profetas progresaron mucho más que la ciudad que administraron porque hubo poder, subsidios, presupuestos acomodados, cargos para familiares amistades y amantes en organismos locales, provinciales y nacionales, planes sociales por doquier y con un propagandismo direccionado para mostrarse como los salvadores de la economía de Concordia, pero lo que nunca apareció fue un modelo productivo capaz de sacar del fondo de la miseria a la capital de citrus, todo lo contrario, tanto bustilandia como crestolandia son responsables de una realidad que nadie disimula porque los fríos numero de la suma matemática ponen en ebullición a cualquier hijo de vecino y por más que lo quieran negar y por más que lo quieran disfrazar con números y chachara que ni ellos se lo creen, dejaron a Concordia en el fondo de la tabla de la pobreza y marginalidad a nivel nacional.

COLABORACION: EDITORIAL POR EL PERIODISTA MARIO YRIGOY