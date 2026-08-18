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La presentación ante Defensa de la Competencia incluye a 91 billeteras virtuales, 687 operadores no financieros, y pone el foco en las condiciones de los préstamos que ofrecen

En Argentina, millones de personas enfrentan una creciente dificultad para pagar sus deudas con billeteras virtuales y bancos. Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, presentó una demanda ante Defensa de la Competencia para que se investiguen las condiciones y tasas de los préstamos que ofrecen estas plataformas y entidades. La iniciativa surge en un contexto de fuerte incremento en la morosidad y problemas económicos que afectan a gran parte de la población.

Según explicó el legislador en Infobae en Vivo, la situación no puede dejarse solo en manos del mercado. “El Gobierno interviene en la economía anclando el salario y el dólar, mientras libera las tarifas y suben los gastos por encima de la inflación. Eso obliga a la gente a endeudarse para pagar servicios básicos y alimentos”, afirmó Michel.

El diputado asegura que la intervención estatal es necesaria para evitar un “default en masa crediticio” y reclama una solución urgente para los millones de personas en mora.

La denuncia incluye a 91 billeteras virtuales y 687 operadores no financieros, como cooperativas, mutuales y casas de crédito. Michel explicó que en el interior del país, muchas personas recurren a estos operadores para conseguir crédito. “En el interior terminás yendo a cooperativas de la esquina a endeudarte. Pedimos que se analicen la tasa y las condiciones del préstamo”, detalló.

La denuncia presentada por Guillermo Michel incluye a 91 billeteras virtuales y 687 operadores no financieros, entre cooperativas, mutuales y casas de crédito

El alcance de la demanda y el endeudamiento social

Michel subrayó que la denuncia no se limita a billeteras virtuales. Incluye bancos y otros operadores formales. “En la presentación están incluidos también los bancos. Si entrás al listado del Banco Central, la mayoría de las billeteras son bancos con nombre de fantasía”, señaló. El diputado remarcó que la deuda promedio ronda los 450 mil pesos, aunque en algunos bancos como el Banco Nación la cifra es menor.

Al mismo tiempo advirtió sobre la gravedad de la situación en las provincias. “La gente no se endeuda para cambiar la casa o el auto, se endeuda para pagar la factura de luz, del gas y para comprar alimentos”, afirmó. El diputado destacó que el problema afecta a millones. “Hoy hay aproximadamente 5,7 millones en mora o en cesación de pago, según si lo tomás a 45 o 90 días”, indicó.

Además, el funcionario denunció que las promociones de supermercados permiten pagar con billeteras virtuales en cuotas, pero no discriminan el costo financiero total. “El artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor obliga a discriminar el costo financiero total, y eso no se está cumpliendo”, afirmó.

Propuesta de intervención estatal y moratoria

Para Michel, el Estado debe ofrecer una alternativa que alivie la presión sobre los deudores. Propuso utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para otorgar créditos a tasas razonables y con condiciones claras.

Michel sostuvo que millones de personas se endeudan con bancos y billeteras virtuales para pagar alimentos, luz, gas y otros servicios básicos

“Presentamos una solución el 19 de enero, junto a diputados de otros bloques. El Estado debe intervenir, no para regalar plata, sino para prestar a tasas razonables, TAMAR más diez puntos, y a plazos de mercado, con deudas de hasta un millón y medio de pesos”, explicó.

El diputado enfatizó que la moratoria debe beneficiar a quienes se endeudaron para cubrir necesidades básicas, no para gastos suntuarios. “El Estado no tiene que salir en auxilio de quien cambió el auto, sino del que se endeudó para comprar alimentos o pagar la tarjeta del supermercado”, afirmó Michel.

Explicó que la herramienta propuesta incluye un plan de pagos para personas con deudas originales de hasta un millón y medio de pesos.

Michel destacó que el promedio de deuda en el sistema formal no contempla el circuito informal, para el cual no existen datos oficiales. “No estoy contando el informal porque no hay datos de eso”, aclaró el diputado.

Consecuencias sociales y empleo en caída

El legislador advirtió sobre las consecuencias sociales del endeudamiento y la crisis económica. Señaló que la presión sobre las familias se agrava en el interior del país, donde los salarios son bajos y los servicios resultan más caros que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Un maestro que trabaja cuatro horas gana $750.000, y el alquiler de una casa común son $300.000. Los servicios son mucho más caros que en el AMBA. A la gente no le queda plata para consumir y recurre a la deuda”, describió.

La presentación también alcanza a los bancos, ya que Michel señaló que muchas billeteras virtuales figuran como entidades bancarias con nombre de fantasía

El panorama laboral también muestra signos de deterioro. Según Michel, entre agosto de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 276 mil puestos de trabajo registrados. El diputado advirtió que los sectores que todavía generan empleo —minería, agroindustria, petróleo y gas— representan solo una fracción de los puestos de trabajo. La construcción, la industria y el comercio, que emplean a la mayoría, muestran una fuerte caída.

Modelo económico y autocrítica política

En esta misma línea, el funcionario cuestionó el modelo económico del gobierno nacional. Acusó al presidente Javier Milei de buscar eliminar la clase media y favorecer a pocos sectores primarios. “No hay clase media, no hay industria fuerte. Hay tres o cuatro sectores de una economía primaria que traccionan, pero queda un montón de gente afuera”, sostuvo Michel.

Reconoció errores del peronismo en la gestión anterior y consideró necesario presentar una opción política que resuelva problemas concretos. “La gente optó por Milei para canalizar la bronca con la política. Ahora este modelo social no le está dando respuesta a la mayoría de los argentinos”, señaló Michel. El diputado remarcó la necesidad de mostrar capacidad de gestión y cuadros técnicos para recuperar la confianza de la sociedad.

Michel concluyó que el peronismo debe enfocarse en “hablar de los problemas de la gente” y en recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. “Nos faltó vocación de poder y capacidad de decisión en el gobierno anterior. Eso la gente lo valora y hay que recuperarlo”, afirmó.