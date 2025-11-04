Buscan a un hombre acusado de abuso sexual en Corrientes

Aseguran que violó una perimetral para atacar a su expareja e intentar matarla

Un hombre es intensamente buscado por la Policía de Corrientes, por una causa de “abuso sexual con acceso carnal, lesiones y tentativa de femicidio” a su expareja.

La titular de la Unidad Fiscal en turno, Andrea González, quien tiene en sus manos el expediente, detalló que “existiendo una cautelar vigente, este hombre violó esa medida y tras cometer un abuso sexual con acceso carnal intentó matarla a su expareja”, relató al programa Corrientes en el Aire.

«Tenemos la desobediencia judicial, el abuso sexual y la tentativa de femicidio. ¿Qué sucede? Este señor escapó al momento de atacarla, pero con la información de la Comisaría se ordenó un allanamiento para la detención de Rodrigo Gauna alias ‘Pitu’, que arrojó resultados negativos”, detalló.

En tal sentido, remarcó que existe “una orden de detención vigente, para poder ser aprehendido. Tenemos varias versiones con respecto a las personas que pudieran estar ocultándolo, se lo está buscando. Después de eso, nos encargaremos de ver la situación legal de quienes están ayudándolo en la protección porque también se verá su situación legal”, advirtió.

Con respecto al ataque sexual, explicó que la perimetral estaba estipulada con una prohibición de acercamiento de 200 metros, sin embargo, esperó que la mujer lleve a su hijo a la escuela y cuando ella regresó lo encontró a Gauna en la casa.

Acerca de la víctima “está totalmente quebrada, con temor, aterrorizada, estamos en contacto permanente, con una consigna policial”