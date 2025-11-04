Virginia Gallardo participó del encuentro de diputados electos de LLA con Karina Milei

La legisladora electa por Corrientes asistió al encuentro en la Casa Rosada enfocado en la organización de la Cámara Baja, incluyendo el sistema de votación y el trabajo en comisiones. El Gobierno nacional confirmó que la prioridad de las próximas sesiones extraordinarias será el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

La diputada nacional electa por Corrientes, Virginia Gallardo, fue parte de la cumbre que se realizó este martes en la Casa Rosada con los legisladores electos del bloque La Libertad Avanza (LLA). La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo como objetivo organizar el trabajo del oficialismo en la Cámara Baja.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Héroes de Malvinas, duró más de una hora y se centró en términos organizativos y prácticos, como la forma de dar quórum, el uso del sistema de votación del recinto y la coordinación en las comisiones.

Preparación legislativa y entrega de material

Fuentes de la Nación indicaron que la necesidad de este encuentro radica en que “hay varios diputados que no tienen experiencia legislativa y que necesitan conocer los detalles de lo que van a hacer”. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que la presidenta de LLA no abordó el tratamiento del Presupuesto ni las esperadas reformas laboral y tributaria en esta primera instancia.

Además de Karina Milei, expusieron en la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exsenador Eduardo Menem, junto con la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, y Nadia Márquez. El propósito era que estos referentes “cuenten su experiencia legislativa”.

Como gesto simbólico y práctico, el Gobierno entregó a los diputados la Constitución Nacional y el reglamento interno de la Cámara de Diputados, presentados en una bolsa violeta con el logo de La Libertad Avanza.

Prioridades en sesiones extraordinarias

En la Casa Rosada confirmaron que Karina Milei recibirá este miércoles a los senadores electos de La Libertad Avanza con el mismo esquema de inducción sobre las “prácticas legislativas”.

El Gobierno ratificó que convocará a sesiones extraordinarias inmediatamente después de que asuman los nuevos legisladores y se reconfigure la composición de ambas cámaras del Congreso. La prioridad absoluta para ser tratada es el proyecto del Presupuesto 2026, el cual podría incluir la iniciativa que promueve el uso de dólares de colchón, junto con las reformas laboral y tributaria.