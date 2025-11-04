Detuvieron a falso técnico por millonaria estafa a un mecánico

Se trata de un hombre de 44 años, quien cobró por adelantado una importante suma de dinero por la venta un costoso equipo de diagnostico para un taller mecánico de la capital provincial. Estaría vinculado a otros tres hechos similares bajo el mismo modo operandi.

Un hombre de 44 años fue detenido en la terminal de Ituzaingó, Corrientes, acusado de cometer una estafa millonaria en Posadas mediante la venta fraudulenta de equipos automotrices. La investigación fue impulsada por la Mini Brigada de Investigaciones de la Comisaría Sexta, que logró localizar al sospechoso y coordinar su traslado a Misiones tras el operativo realizado por la policía correntina.

La pesquisa comenzó a partir de la denuncia de un comerciante posadeño, quien relató que un individuo se presentó en su taller de la zona de la avenida Martín Fierro, presentándose como especialista en escáneres automotrices y propietario de empresas en distintas provincias.

Durante la visita, ofreció en venta un equipo de diagnóstico valuado en 1,5 millones de pesos, por el cual la víctima entregó una suma parcial en efectivo y el resto mediante transferencia bancaria.

El supuesto técnico se comprometió a entregar el artefacto al día siguiente, pero nunca regresó y bloqueó toda comunicación. Ante esto, el damnificado radicó la denuncia en la Comisaría Sexta, lo que dio inicio a una investigación por estafa. Gracias a las averiguaciones, los efectivos determinaron que el sospechoso se había trasladado a la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes.

Con esta información, la Policía de Misiones dio aviso a sus pares correntinos, y fue así que personal de la Comisaría Primera de Ituzaingó localizó y detuvo al implicado en la terminal de ómnibus, incautando elementos de interés para la causa. Posteriormente, por disposición judicial, la Mini Brigada de Investigaciones de la Comisaría Sexta se trasladó hasta esa dependencia para cumplir con el exhorto correspondiente y concretar el traslado del detenido a Posadas.

Durante la ampliación de la investigación, surgieron nuevas denuncias que vinculan al sospechoso con otros casos similares. Al menos tres personas manifestaron haber sido estafadas con el mismo modus operandi. El detenido permanece alojado en sede policial a disposición del Juzgado Interviniente, mientras se continúa con las diligencias para determinar el alcance total de las maniobras.