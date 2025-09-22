Azcué denunció a la gestión de Cresto por presuntas irregularidades

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, presentó ante la justicia una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades durante la gestión anterior, encabezada por Enrique Cresto, señalando que estas acciones habrían provocado un elevado endeudamiento municipal.

Según informó el propio jefe comunal, los resultados de la auditoría técnica, disponibles en el Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad, fueron entregados a la fiscalía para que se analicen posibles responsabilidades. La denuncia apunta a diversos puntos, entre ellos: inversiones financieras irregulares, gestión de la deuda pública, procesos de contratación y aumento de personal sin justificación.

“Se realizó un análisis exhaustivo de los resultados de la auditoría para determinar qué situaciones ameritaban la presentación judicial y así cumplir con el compromiso asumido con los vecinos, quienes reclaman transparencia en la gestión anterior”, afirmó Azcué.

El intendente explicó que la difícil situación económica y social actual del municipio es consecuencia directa de decisiones tomadas sin planificación ni transparencia, y con fines electoralistas. “Hoy damos un paso más: llevamos a la Justicia los hallazgos para que se determine la existencia de irregularidades y, en su caso, se establezcan responsabilidades”, señaló.

Finalmente, Azcué remarcó que esta acción refleja el compromiso de su gestión de gobernar con orden, transparencia y escuchando a los vecinos, cumpliendo así lo prometido al asumir la administración municipal.