Prorrogan el plazo para la compra del equipamiento contra incendios destinado al Aeropuerto de Concordia

El gobierno de Entre Ríos, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, publicó este martes en el Boletín Oficial de la Nación un aviso de prórroga en la “solicitud de cotizaciones” para adquirir equipamiento destinado al Aeropuerto Comodoro Pierrestegui.

El aviso oficial está titulado “Comparación de Precios 12/25”, y en sus primeras líneas explica que los equipos a adquirir servirán para el Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios en el Aeropuerto Pierrestegui, y la operación de compra forma parte del denominado “Programa de Desarrollo e Integración Región de Salto Grande – Préstamo BID 4688”.

La prórroga determinó que la nueva fecha de apertura de las cotizaciones sea el 9 de octubre de 2025 a las 10 en la Unidad Ejecutora Provincial (Libertad N° 86, Paraná).

En los primeros días de septiembre, los organismos nacionales habilitaron el Aeropuerto de Concordia para vuelos civiles, comerciales y sanitarios. Para conseguir esa habilitación, la Municipalidad de Concordia firmó un convenio transitorio con los Bomberos Voluntarios, para asegurarse el servicio contra incendios, mientras se aguarda la compra del equipamiento para la aeroestación.