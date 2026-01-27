WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Con alertas por posibles incendios forestales y el impacto del clima en salud pública, el país enfrenta interrupciones en actividades deportivas y riesgos crecientes en distintas regiones del país

Las autoridades y expertos coinciden en que la magnitud y frecuencia de estos episodios evidencian las consecuencias del cambio climático, mientras la población y los servicios de emergencia buscan adaptarse a un fenómeno que desafía los registros históricos.

Récords y alertas en el sur y sureste del país

Las temperaturas extremas han sacudido regiones del sur y sureste de Australia, con localidades rurales como Hopetoun y Walpeup alcanzando máximas preliminares de 48,9 ℃ (120 ℉).

En lugares como Wagga Wagga y Albury, los pronósticos indican una semana entera con temperaturas superiores a ese umbral, lo que refuerza la preocupación por la seguridad y el bienestar de la población.

Sistemas de alerta e infraestructura bajo presión

La concurrencia al Abierto de Australia cae drásticamente como consecuencia de las advertencias sanitarias ante el calor extremo (Foto AP/Dar Yasin)

La respuesta ante las temperaturas extremas ha puesto a prueba los sistemas de alerta y la infraestructura local. Fotógrafos, personal y jugadores del Abierto de Australia recurrieron a ventiladores, compresas frías y áreas climatizadas; incluso se distribuyeron cojines especiales para evitar quemaduras por contacto con superficies calientes.

En los hogares y espacios públicos, la demanda de electricidad para aire acondicionado y sistemas de refrigeración registró picos inusuales, lo que ha generado advertencias sobre posibles cortes de energía.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en áreas rurales y urbanas, donde la posibilidad de incendios y los golpes de calor representan riesgos concretos. Equipos de emergencia trabajan en la prevención y contención de focos ígneos, mientras hospitales y centros médicos permanecen en alerta ante posibles aumentos en la demanda de atención por deshidratación y complicaciones relacionadas con el calor.

Perspectiva histórica y tendencias preocupantes

La demanda eléctrica para aire acondicionado y refrigeración alcanza picos inéditos, generando alarmas por posibles cortes de energía (EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)

La Oficina de Meteorología de Australia ha calificado la ola de calor como “histórica y sin precedentes”. Aunque la marca nacional absoluta de 50,7 ℃, registrada en Oodnadatta (1960) y Onslow (2022), no ha sido superada, la frecuencia y extensión de estos episodios muestran una clara tendencia al alza.

Ciudades como Mildura ya suman cuatro días con más de 45 ℃ (113 ℉) en lo que va del mes, cuando entre 1946 y 2000 solo registraron seis días con esas temperaturas.

Este aumento sostenido en la frecuencia e intensidad de las olas de calor se atribuye al cambio climático. Sarah Perkins-Kirkpatrick, científica del clima en la Universidad Nacional Australiana, explicó a ABC News Australia: “Las investigaciones muestran una tendencia al aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Australia”. Estudios internacionales citados por la especialista estiman que eventos de este tipo, antes cada 25 años, ahora ocurren cada cinco.

Factores inmediatos y proyecciones para los próximos días

El cambio climático se identifica como causa principal del aumento sostenido en la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Australia (REUTERS/Daniel Munoz/File Photo)

La actual ola de calor se explica por la persistencia de una masa de aire caliente originada en la región de Pilbara, al noroeste del país, que se desplazó hacia el este y quedó estacionada.

Jonathan How, meteorólogo de la Oficina de Meteorología, señaló a ABC News Australia que la presencia de un ciclón frente a la costa noroccidental y la falta de lluvias monzónicas han intensificado y prolongado el evento, un patrón similar al observado durante la tragedia de Black Saturday.

El pronóstico indica que el calor persistirá hasta el sábado. Si bien en Melbourne una masa de aire fresco redujo la temperatura a 24 ℃ (75 ℉), las zonas interiores de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland podrían alcanzar hasta 49 ℃ (120 ℉) en los próximos días. Pronósticos prevén que el calor extremo continuará hasta el sábado, afectando especialmente a Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland (REUTERS/Flavio Brancaleone)

El desplazamiento de la masa cálida y las variaciones del viento determinarán cuándo llegará el alivio, esperado de forma gradual hacia el fin de semana.

Un desafío creciente para la sociedad australiana

La excepcionalidad de la situación representa un desafío incluso para quienes están habituados a temperaturas elevadas. La sucesión de días consecutivos con valores extremos pone a prueba la resistencia de las comunidades rurales y urbanas, y obliga a repensar las estrategias de adaptación.

Expertos advierten que, aunque estos episodios deberían ser excepcionales, la realidad climática australiana exige una vigilancia constante y respuestas innovadoras para proteger a la población y la infraestructura ante futuras olas de calor.

Impacto directo en la vida diaria y eventos masivos

El Abierto de Australia activa su protocolo por calor extremo, suspendiendo partidos y cerrando techos retráctiles en Melbourne (REUTERS/Edgar Su TPX IMÁGENES DEL DÍA)

Vale destacar que el calor sofocante no solo ha modificado rutinas individuales, sino que también ha repercutido en eventos multitudinarios. El Abierto de Australia, uno de los torneos de tenis más importantes del mundo, implementó su protocolo por calor extremo: los techos retráctiles de las pistas principales se cerraron y los partidos en canchas al aire libre fueron suspendidos, según informaron ABC News y AP.

La caída en la asistencia al torneo resultó evidente: el lunes asistieron 50.000 personas, pero el martes la cifra descendió a 21.000, tras las advertencias sanitarias de evitar actividades al aire libre. En paralelo, jóvenes y familias de Melbourne y otras ciudades buscaron alivio en balnearios y espacios públicos, reflejando la necesidad de adaptarse a condiciones ambientales cada vez más exigentes.