Un amplio estudio genético detectó que las subidas bruscas de glucosa en sangre después de comer se asocian con un 69 % más de probabilidades de desarrollar la enfermedad mental, incluso en personas sin diabetes diagnosticada

Después de cada comida, el nivel de azúcar en sangre aumenta. Ese proceso forma parte del funcionamiento normal del organismo y ocurre tanto en personas con diabetes como en aquellas que no presentan trastornos metabólicos conocidos. El problema aparece cuando esa elevación resulta más intensa o se prolonga más de lo esperado

Durante años, la atención médica se centró en la glucosa medida en ayunas como principal indicador de riesgo. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que el verdadero impacto podría esconderse en lo que sucede en las horas posteriores a la ingesta. Un análisis de más de 350000 personas mostró que la glucosa posprandial resulta más relevante que el azúcar en ayunas para el riesgo cerebral

Un equipo de investigadores de la Universidad de Liverpool analizó datos genéticos de 357.883 personas para explorar la relación entre distintos rasgos metabólicos y el desarrollo de demencia. El trabajo, publicado en la revistaDiabetes, Obesity and Metabolism, puso el foco en la glucemia dos horas después de comer, un marcador menos utilizado en la práctica cotidiana.

Los resultados marcaron un punto de inflexión: quienes presentaban una predisposición genética a picos más altos de azúcar en ese período mostraron un 69 % más de riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer.

Este vínculo apareció con claridad incluso al descartar otros factores clásicos. No se detectó asociación entre el Alzheimer y los niveles estándar de glucosa en ayunas, la insulina basal o la resistencia a la insulina. Tampoco surgieron relaciones con la demencia en general. El hallazgo reforzó la idea de que no todo el metabolismo del azúcar impacta de la misma manera sobre el cerebro.

La investigación utilizó datos del Biobanco del Reino Unido y técnicas genéticas para evaluar la relación entre metabolismo y Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó una técnica conocida como aleatorización mendeliana. En lugar de medir directamente la glucosa posprandial, los científicos identificaron variantes genéticas asociadas a una mayor probabilidad de sufrir picos elevados tras las comidas.

Como la genética se define desde el nacimiento, este enfoque permitió reducir la influencia de factores ambientales, hábitos de vida u otras enfermedades, y acercarse con mayor precisión a una relación de causa y efecto.

El epidemiólogo Andrew Mason, uno de los autores del estudio, destacó el alcance potencial del hallazgo: “Este hallazgo podría ayudar a dar forma a futuras estrategias de prevención, destacando la importancia de controlar el azúcar en sangre no solo en general, sino específicamente después de las comidas”. La afirmación resume un cambio de mirada que podría modificar la forma de evaluar el riesgo neurológico asociado al metabolismo. La combinación de frutas con bajo índice glucémico, mariscos y cereales integrales favorece el control de la glucosa sin recurrir a tratamientos farmacológicos (Freepik)

El análisis se apoyó en los datos del Biobanco del Reino Unido, una de las bases genéticas más grandes del mundo. A partir de esa información, los investigadores también evaluaron imágenes cerebrales de un subconjunto de participantes. Los escáneres no mostraron cambios en el tamaño total del cerebro, el volumen del hipocampo ni un mayor daño en la sustancia blanca asociados a los rasgos de glucosa o insulina.

Este resultado sugirió que el mecanismo que conecta los picos de azúcar con el Alzheimer no deja huellas estructurales evidentes en etapas tempranas, sino que actúa de una forma más sutil.

Los propios autores subrayaron que investigaciones previas ya habían señalado la importancia clínica de la glucemia posprandial. “Estudios observacionales y de resonancia magnética previos han sugerido que la glucosa 2 horas después de la carga es un rasgo glucémico que predice fuertemente peores resultados cardiovasculares”, escribieron en el artículo científico. En esa misma línea, añadieron: “Nuestros hallazgos sugieren que la predisposición genética a este marcador de glucosa posprandial también está asociada con un mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer”.

Metabolismo, demencia y prevención desde la mediana edad

Los niveles elevados de azúcar tras las comidas no se vincularon con cambios visibles en el cerebro lo que sugiere mecanismos más sutiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre diabetes y deterioro cognitivo no resulta nueva para la ciencia. Desde hace décadas, numerosos estudios señalaron que las personas con diabetes tipo 2 presentan un riesgo mayor de desarrollar demencia y, en particular, Alzheimer. Sin embargo, los mecanismos precisos detrás de esa asociación permanecen en debate. El nuevo trabajo aporta una pieza clave al señalar que el problema podría no residir solo en la hiperglucemia crónica, sino en las oscilaciones abruptas de azúcar tras las comidas.

El cerebro depende de la glucosa como principal fuente de energía. Cada neurona necesita un suministro constante y equilibrado para mantener sus funciones. Cuando ese equilibrio se altera, incluso de forma transitoria, pueden desencadenarse procesos de estrés celular, inflamación o disfunción metabólica que, con el tiempo, afectan la salud neuronal.

Aunque el estudio no identificó de manera directa cuál de estos mecanismos explica el aumento del riesgo, los investigadores plantearon que la repetición de picos glucémicos podría generar un entorno adverso para el tejido cerebral. Los hallazgos sugieren que la predisposición genética a este marcador de glucosa posprandial también está asociada con un mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer (REUTERS/Denis Balibouse)

La epidemióloga genética Vicky Garfield, también autora del trabajo, remarcó la necesidad de avanzar con cautela: “Primero necesitamos replicar estos resultados en otras poblaciones y ancestros para confirmar el vínculo y comprender mejor la biología subyacente”.

La advertencia no resulta menor. El equipo intentó reproducir los resultados en un conjunto de datos genéticos más antiguo, que incluía a 111.326 personas, pero no logró obtener la misma asociación. Según los investigadores, esa diferencia pudo deberse a variaciones en la selección de los participantes y en la calidad de los registros disponibles.

Además, el Biobanco del Reino Unido presenta limitaciones conocidas. Sus participantes tienden a ser más saludables, con mayor nivel socioeconómico, y pertenecen exclusivamente a personas de ascendencia británica blanca. Estas características obligan a validar los hallazgos en poblaciones más diversas antes de extraer conclusiones definitivas. Aun así, Garfield subrayó el potencial impacto del descubrimiento: “Si se valida, el estudio podría abrir el camino a nuevos enfoques para reducir el riesgo de demencia en personas con diabetes”. El cerebro necesita glucosa para funcionar, pero los aumentos bruscos podrían generar inflamación, estrés neuronal y daño a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos externos coincidieron en que el trabajo refuerza una tendencia que gana peso en la investigación biomédica: la necesidad de intervenir de forma temprana sobre la salud metabólica para proteger el cerebro. El endocrinólogo Rafael Simó, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Vall d’Hebron y miembro de la Sociedad Española de Diabetes, explicó que está demostrado “que la diabetes mellitus tipo 2 aumenta la prevalencia de deterioro cognitivo y de demencia de tipo Alzheimer en aproximadamente 2-4 veces en relación a la misma población no diabética y equiparada por edad”.

Incluso tras ajustar factores de riesgo cardiovascular, esa diferencia persiste, lo que indica que otros procesos, como la inflamación y el estrés oxidativo, también juegan un papel relevante.

El nuevo estudio suma evidencia a esa idea al mostrar que el impacto metabólico sobre el cerebro comienza antes de que aparezcan diagnósticos formales. Según los datos analizados, los niveles elevados de glucosa dos horas después de comer ya contribuyen al riesgo de Alzheimer desde la mediana edad. Este punto resulta clave para la prevención, ya que amplía el margen de acción mucho antes de la aparición de síntomas cognitivos. La relación entre diabetes tipo 2 y demencia se conoce desde hace años pero los picos posprandiales emergen como un nuevo factor clave – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una perspectiva práctica, el hallazgo no implica dejar de consumir determinados alimentos, sino prestar atención a la forma en que el organismo procesa la energía. Mantener horarios regulares de comida, moderar las porciones y favorecer alimentos que no provoquen subidas abruptas de azúcar ayuda a suavizar la curva glucémica.

La actividad física después de las comidas, incluso una caminata breve, favorece el uso inmediato de la glucosa por parte de los músculos y reduce su permanencia en la sangre.

Organismos de salud pública, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan medidas simples que contribuyen a este objetivo: no saltear el desayuno, priorizar el agua frente a bebidas azucaradas y elegir frutas en lugar de productos ultraprocesados. Estas acciones, pensadas originalmente para prevenir diabetes y enfermedades cardiovasculares, ahora también adquieren relevancia en el cuidado de la salud cerebral. El estudio no encontró asociación entre Alzheimer y glucosa en ayunas insulina basal o resistencia a la insulina

El mensaje central que deja la investigación resulta claro: el metabolismo y el cerebro mantienen un diálogo constante. Cada pico de azúcar tras una comida forma parte de esa conversación. Controlarlos no solo protege al corazón o al páncreas, sino que también podría preservar la memoria y las funciones cognitivas a lo largo de los años.

En un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de los casos de demencia, comprender y actuar sobre estos factores tempranos se perfila como una de las estrategias más prometedoras para cuidar el futuro de la salud mental.