Arévalo: “En el peronismo entrerriano se terminó el dedo, por eso antes que candidatos necesitamos un gran consenso”

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El intendente de San José de Feliciano y referente del PJ cuestionó la intención de eliminar las PASO y reclamó que la reconstrucción del peronismo se haga “de abajo hacia arriba”. También habló sobre la expulsión de la senadora Gladys Domínguez y confirmó su respaldo a Axel Kicillof como posible candidato presidencial.

El intendente de San José de Feliciano y dirigente del Partido Justicialista, Damián Arévalo, realizó un análisis de la situación interna del peronismo entrerriano y planteó la necesidad de modificar la forma en que se toman las decisiones dentro del partido.

En diálogo con el programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, Arévalo fue crítico con la posibilidad de eliminar las PASO en Entre Ríos y sostuvo que el peronismo debe contar con herramientas que permitan definir sus candidaturas de manera democrática.

Pero, además, puso el foco en la necesidad de reconstruir el PJ desde las bases. En ese sentido, dejó una definición que sintetizó buena parte de su planteo: “En el peronismo entrerriano se terminó el dedo, por eso antes que candidatos necesitamos un gran consenso”.

Críticas a la eliminación de las PASO

Arévalo cuestionó la postura del gobernador Rogelio Frigerio respecto de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El intendente reconoció que los partidos políticos, incluido el propio peronismo cuando fue gobierno, utilizaron distintas estrategias respecto de las PASO y sus fechas. Sin embargo, marcó una diferencia: consideró que eliminar una herramienta electoral con un objetivo político puede reducir la participación de las distintas expresiones internas.

“Las PASO es una herramienta que permite las definiciones de los candidatos”, sostuvo, y advirtió que su eliminación puede favorecer los acuerdos entre dirigentes y dejar en una posición más débil a los sectores minoritarios que buscan competir dentro de sus propios espacios.

Para Arévalo, el peronismo no puede esperar hasta último momento para resolver su interna. Por eso propuso comenzar a trabajar desde ahora en un proyecto político y, a partir de allí, establecer mecanismos para definir las candidaturas si no existe un acuerdo.

“Tenemos que sentarnos a trabajar en un plenario, decir: tenemos un proyecto político entrerriano, tenemos candidatos y, si no tenemos un acuerdo, tiene que haber herramientas institucionales dentro del PJ para definir la interna”, planteó.

“No se puede legitimar candidatos en una mesa de café”

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con la renovación de la dirigencia.

Arévalo sostuvo que la construcción del peronismo de cara a 2027 debe realizarse “de abajo hacia arriba” y no mediante decisiones tomadas por las conducciones partidarias.

“No se puede legitimar candidatos en una mesa de café, en cuatro paredes”, afirmó, reclamando que los consensos surjan de un proceso en el que puedan expresarse los militantes de toda la provincia.

En ese marco, consideró que la unidad tampoco puede construirse a cualquier precio. Para el intendente de Feliciano, antes que definir un nombre, el peronismo necesita alcanzar un consenso amplio entre sus distintos sectores.

“La realidad de las cosas es que tenemos que tener un consenso generalizado de todos los compañeros y compañeras”, sostuvo.

También remarcó que las decisiones no pueden quedar concentradas en un reducido grupo de dirigentes de las ciudades más grandes, porque existen militantes en cada rincón de Entre Ríos que reclaman ser escuchados y tenidos en cuenta.

La expulsión de Gladys Domínguez

Consultado sobre la expulsión de la senadora Gladys Domínguez del Partido Justicialista, Arévalo recordó que ambos integraron la misma lista electoral, aunque aclaró que nunca pertenecieron al mismo espacio político.

El intendente sostuvo que Domínguez había ganado una interna para acceder a la candidatura a senadora y que posteriormente se incorporó a la lista junto al sector que encabezaba Arévalo para la intendencia.

Según su interpretación, las diferencias políticas fueron evidenciándose con el tiempo y vinculó la decisión partidaria con las posiciones que la legisladora adoptó frente a distintas iniciativas del oficialismo provincial.

“Lo que hizo el partido fue muy fácil: o votan a favor de los trabajadores o se van del partido”, afirmó al referirse a las posiciones que, según dijo, terminaron derivando en la expulsión.

De todos modos, evitó profundizar la confrontación personal y expresó su deseo de que las decisiones adoptadas por la senadora terminen beneficiando a Feliciano.

Respaldo a Kicillof

Durante la entrevista, Arévalo también confirmó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como posible candidato presidencial del peronismo.

El dirigente entrerriano señaló que participará de un plenario previsto para el 22 de septiembre en Buenos Aires y sostuvo que, junto con otros dirigentes, considera que Kicillof es una de las figuras mejor preparadas para encabezar una alternativa nacional.

“Estamos convencidos” de que representa una esperanza para recuperar la Argentina, afirmó.

Sin embargo, aclaró que en Entre Ríos no existe una conducción exclusiva de Kicillof y rechazó la idea de que haya una “franquicia” del gobernador bonaerense en la provincia.

En ese sentido, mencionó a dirigentes como Marcelo Casaretto, Sergio Bastián y Enrique Cresto, entre otros, y remarcó que quienes acompañan la candidatura de Kicillof lo hacen desde sus propias estructuras y organizaciones políticas.

“No hay que desconocer lo que pasa en el interior”

Hacia el final de la entrevista, Arévalo hizo especial hincapié en el peso político de las ciudades pequeñas y medianas de Entre Ríos.

Como intendente de Feliciano, sostuvo que muchas veces las discusiones internas del PJ se concentran en las grandes ciudades y dejan de lado lo que sucede en el resto de la provincia.

“Las pequeñas y medianas ciudades de Entre Ríos se politizan mucho, la gente quiere ser escuchada”, señaló.

En esa línea, consideró que los resultados electorales de esas localidades tienen una incidencia importante en las elecciones provinciales y reclamó que sean contempladas en cualquier proceso de reconstrucción partidaria.

Así, Arévalo planteó una hoja de ruta para el PJ entrerriano que, según su mirada, debería comenzar por escuchar a las bases, generar consensos y definir reglas claras, antes de avanzar en la discusión de nombres para 2027.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia 106.10

Redacción de 7Paginas