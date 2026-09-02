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Alerta en el ecosistema libertario: informes de big data revelan un desplome histórico en el impacto digital de Javier Milei

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Métricas de la consultora Prisma Estrategia Pública dan cuenta de una pérdida masiva de seguidores, una caída del 87 % en el ‘engagement’ de X y un creciente rechazo social en redes que analistas definen como “efecto búnker”.

El dispositivo de comunicación digital que catapultó a Javier Milei al poder muestra señales inequívocas de fatiga. Un relevamiento elaborado por la consultora Prisma Estrategia Pública, sustentado en mediciones de plataformas especializadas como Twitter Corp y QSocial Big Data, expone un marcado retroceso en los indicadores de alcance, conversación pública y receptividad del presidente en el ciberespacio.

Los datos cuantitativos marcan una inflexión en el canal donde el oficialismo construyó históricamente su mayor fortaleza política y discursiva:

  • Desplome en la red X (Twitter): El mandatario registró una pérdida de más de 65.000 seguidores, acompañada por un derrumbe del 87 % en los niveles de interacción y compromiso (engagement).
  • Fuerte rechazo en Instagram: El volumen de interacciones mensuales pasó de 10 millones a apenas 1 millón. En paralelo, las métricas de sentimiento reflejan que el 80 % de los comentarios e interacciones resultan críticos o negativos, frente a un reducido 20 % de aceptación.
  • Tensión socioeconómica en la opinión pública: Los estudios de pulso social asociados al monitoreo advierten que un 50 % de la ciudadanía manifiesta encontrarse en un “límite crítico” y no poder esperar más mejoras concretas en el plano económico.

El repliegue hacia el “efecto búnker”

Más allá de la pérdida cuantitativa de usuarios e impresiones, el análisis cualitativo enciende alarmas en la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. Los analistas advierten que la militancia digital libertaria ha entrado en una fase de “efecto búnker”: una dinámica endogámica en la que el contenido queda confinado a interacciones entre partidarios ya convencidos, anulando la capacidad de captación y seducción de nuevos sectores electorales o del votante moderado.

Lo que funcionó como la maquinaria de propaganda y persuasión más potente de la campaña electoral evidencia un agotamiento orgánico frente al desgaste cotidiano de la gestión y la demanda de respuestas materiales inmediatas.

El dilema de fondo que plantean los consultores es si el “fenómeno Milei” asiste al declive de su modelo de hegemonía en las redes o si el oficialismo logrará reconfigurar

su narrativa digital antes de que la pérdida de tracción virtual termine de traducirse en una merma irreversible de capital político territorial.

Consultora. “Prisma Estrategia Pública”.

Directores: Prof. Mariano David Guerrero & Dr. Enrique Celestino Hourcade