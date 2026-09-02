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El gobernador de Santa Fe descartó la posible vuelta del kirchnerismo al poder y lo calificó como “un modelo populista asociado a la corrupción extrema”.

Apoyó a Milei en la estabilización macroeconómica, pero reclamó medidas para “el interior productivo”. También rechazó una candidatura presidencial para 2027. Reclamó una baja de impuestos para los sectores productivos, mejoras salariales e inversión en infraestructura. Además, destacó el crecimiento de la energía y la minería como nuevas fuentes de divisas para el país. Testimonio de Maximiliano Pullaro en el Santa Fe Business Forum “El dólar dejó de ser un problema en la Argentina, si no vuelve al populismo corrupto que le hizo mucho daño al país y a las provincias. Y realmente pienso que el kirchnerismo no vuelve más, es un modelo populista asociado a la corrupción extrema”.

“La estabilización macro abre ahora la posibilidad de avanzar sobre oportunidades, que no hubieran podido darse con un alto nivel de inflación y gasto público, como el que arrastrábamos”. “El Gobierno nacional continuar con la baja de impuestos, especialmente sobre los sectores productivos para abrir mercados. Y tiene que haber un mejoramiento de salario para que la plata llegue a la gente. Es la vuelta que le falta al modelo. Si invertimos correctamente y siguen bajando los impuestos, seremos más competitivos”. “Si esas divisas no se ponen en desarrollo de infraestructura, se terminan gastando igual de alguna manera. Haría más rutas, puentes y puertos, y ampliaría la red de gas y electricidad para mejorar la conectividad nacional”.

(+) en Clarín: https://clar.in/3TbTquV