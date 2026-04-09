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Aunque no hay alertas meteorológicas vigentes para este jueves, el clima de abril en Argentina estará marcado por el avance de La Niña, con lluvias desiguales, temperaturas levemente superiores y un impacto directo en distintas regiones del país.

Según el reporte diario del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 8 de abril no rige ninguna alerta meteorológica en el país. Sin embargo, los modelos climáticos comienzan a mostrar un escenario cambiante para el mes, en un contexto de transición que podría dar lugar al desarrollo de La Niña durante abril.

Las proyecciones indican un quiebre respecto de la homogeneidad habitual de esta época del año. Los mapas de anomalías reflejan que algunas regiones podrían recibir lluvias por encima de lo normal, mientras que otras experimentarían déficits marcados, configurando un patrón climático contrastante a escala nacional, según detalla el sitio Meteored.

Este escenario no solo implica cambios en las condiciones meteorológicas, sino que también plantea efectos concretos sobre la producción agropecuaria, en un período clave para definir estrategias de cara a la campaña agrícola.

Lluvias y temperaturas en abril: cómo impacta La Niña en el clima

El comportamiento de las precipitaciones muestra diferencias claras entre regiones. En el este del país —incluyendo el Litoral, el noreste bonaerense y zonas próximas al Río de la Plata— se esperan anomalías positivas, con acumulados que podrían superar los valores habituales e incluso eventos de mayor intensidad.

En contraposición, el centro-norte argentino presenta un patrón más seco. Provincias como Santiago del Estero, Chaco y sectores del NOA registrarían lluvias por debajo de lo normal. Este punto resulta clave, ya que abril es determinante para la recarga de humedad en los suelos, un factor central para la campaña fina.

Desde el enfoque productivo, el panorama es dispar. Mientras que en el este los excesos de agua podrían dificultar la cosecha y afectar la calidad de los cultivos, en el norte la falta de precipitaciones podría condicionar la siembra de trigo y otros cultivos de invierno.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico muestra una tendencia más uniforme, aunque no menor. Predominan anomalías levemente positivas en gran parte del territorio nacional, lo que implica registros algo superiores a los promedios históricos de abril. Si bien no se esperan extremos, estas condiciones pueden influir en el desarrollo de los cultivos y en la dinámica general del sistema productivo.