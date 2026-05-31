Abelardo de la Espriella,admirador de Milei, Bukele y Trump sorprendió y ganó la primera vuelta presidencial en Colombia

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El líder del movimiento Defensores de la Patria cuenta con una historia que mezcla identidad costeña, redes de fe y negocios familiares en una propuesta que sacude a la clase política tradicional

Este domingo 31 de mayo se desarrollaron las elecciones presidenciales de Colombia 2026, donde el abogado derechista Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta y se enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, quien durante toda su campaña aseguró que “ganaría” la Presidencia “en primera vuelta”.

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ende, el aspirante por el movimiento político Defensores de la Patria y el aspirante del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Según expertos consultados, el mensaje simplista y con autoridad de De la Espriella conectó contundentemente con los electores.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 a. m. y culminó a las 4:00 p.m. (hora Colombia), y transcurrió sin mayores alteraciones en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.421.973 colombianos fueron convocados para votar en 13.746 puestos de votación. Del total, cerca de 1,25 millones fueron habilitados en el exterior.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).