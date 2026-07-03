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𝗤𝗨𝗜𝗘́𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗘𝗫𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝘀/𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔𝗦 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗱𝗲 𝗚𝗡𝗖 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗

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Durante la última semana se pudo observar en los Tribunales de Concordia a once exfuncionarios de la Municipalidad, que fueron convocados por el Ministerio Público Fiscal para prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación que llevan adelante la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Mauro Jaume, por las presuntas compras irregulares de GNC a cargo de las arcas públicas de la comuna.

𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢 𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗨𝗕𝗥𝗜𝗥 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗦𝗟𝗘𝗔𝗟 𝗤𝗨𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗕𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗛𝗜́𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗢𝗦 𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗖𝗘𝗥𝗢𝗦, 𝗔𝗝𝗘𝗡𝗢𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el origen de la causa se remonta a Abril de 2024, luego de una denuncia presentada por la propia Municipalidad de Concordia, tras detectar presuntas irregularidades en expedientes y trámites administrativos vinculados a la adquisición de gas natural comprimido (GNC).

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La investigación se centra en un presunto esquema de compras irregulares de GNC para la Municipalidad de Concordia mediante la adquisición de gas natural comprimido que, de acuerdo a la acusación fiscal, era destinado en provecho propio o de terceros, pese a que el parque automotor municipal no contaba con vehículos impulsados con ese combustible.

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Según pudo saber Concordia Policiales, la pesquisa comprende un total de 42 hechos presuntamente cometidos entre enero de 2014 y noviembre de 2023, provocando un perjuicio económico estimado en $13.395.620.-

En ese marco fueron imputados el exdirector de Talleres y Depósitos:

▪️Jorge Raúl Pérez, por los delitos de peculado en calidad de autor material, falsedad ideológica de instrumento público en calidad de autor material y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, también como autor material.

Por los mismos delitos fue imputado el también exdirector de Talleres y Depósitos:

▪️Claudio Humberto Giaquinto, a quien se le atribuyen los delitos de peculado, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, todos en calidad de autor material.

Asimismo, los exsecretarios de Obras y Servicios Públicos:

▪️Carlos Horacio Pasquet

▪️Luis Alberto Benedetto

▪️Jorge Mendieta

La exsecretaria de Desarrollo Urbano:

▪️Mireya Liliana López Bernis

La exsubsecretaria de Servicios Públicos:

▪️Mariela Medina

El exsubsecretario de Servicios Públicos:

▪️Oscar Alberto Santana

La exdirectora de Compras y Suministros:

▪️Liliana M. Freytas

La exsubjefa de esa dependencia

▪️ Patricia Miranda;

El excoordinador Legal:

▪️Claudio D’Antonio,

Todos estos sujetos fueron imputados por el delito de peculado en calidad de partícipes necesarios y por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de autores materiales.

Concordia policiales

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