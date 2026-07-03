𝗤𝗨𝗜𝗘́𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗘𝗫𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝘀/𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔𝗦 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗱𝗲 𝗚𝗡𝗖 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗

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Durante la última semana se pudo observar en los Tribunales de Concordia a once exfuncionarios de la Municipalidad, que fueron convocados por el Ministerio Público Fiscal para prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación que llevan adelante la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Mauro Jaume, por las presuntas compras irregulares de GNC a cargo de las arcas públicas de la comuna.

𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢 𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗨𝗕𝗥𝗜𝗥 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗦𝗟𝗘𝗔𝗟 𝗤𝗨𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗕𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗛𝗜́𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗢𝗦 𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗖𝗘𝗥𝗢𝗦, 𝗔𝗝𝗘𝗡𝗢𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el origen de la causa se remonta a Abril de 2024, luego de una denuncia presentada por la propia Municipalidad de Concordia, tras detectar presuntas irregularidades en expedientes y trámites administrativos vinculados a la adquisición de gas natural comprimido (GNC).

La investigación se centra en un presunto esquema de compras irregulares de GNC para la Municipalidad de Concordia mediante la adquisición de gas natural comprimido que, de acuerdo a la acusación fiscal, era destinado en provecho propio o de terceros, pese a que el parque automotor municipal no contaba con vehículos impulsados con ese combustible.

𝗔𝗟 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗦 𝟰𝟮 𝗛𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟭𝟰 𝘆 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟯

Según pudo saber Concordia Policiales, la pesquisa comprende un total de 42 hechos presuntamente cometidos entre enero de 2014 y noviembre de 2023, provocando un perjuicio económico estimado en $13.395.620.-

En ese marco fueron imputados el exdirector de Talleres y Depósitos:

Jorge Raúl Pérez, por los delitos de peculado en calidad de autor material, falsedad ideológica de instrumento público en calidad de autor material y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, también como autor material.

Por los mismos delitos fue imputado el también exdirector de Talleres y Depósitos:

Claudio Humberto Giaquinto, a quien se le atribuyen los delitos de peculado, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, todos en calidad de autor material.

Asimismo, los exsecretarios de Obras y Servicios Públicos:

Carlos Horacio Pasquet

Luis Alberto Benedetto

Jorge Mendieta

La exsecretaria de Desarrollo Urbano:

Mireya Liliana López Bernis

La exsubsecretaria de Servicios Públicos:

Mariela Medina

El exsubsecretario de Servicios Públicos:

Oscar Alberto Santana

La exdirectora de Compras y Suministros:

Liliana M. Freytas

La exsubjefa de esa dependencia

Patricia Miranda;

El excoordinador Legal:

Claudio D’Antonio,

Todos estos sujetos fueron imputados por el delito de peculado en calidad de partícipes necesarios y por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de autores materiales.

Concordia policiales