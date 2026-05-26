Ya está vigente el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos para empleados y jubilados

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Entró en vigencia el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos por el cual el gobierno provincial y Banco Entre Ríos ofrecen asistencia crediticia a empleados públicos, privados y jubilados para cancelar deudas vigentes y ordenar las finanzas personales con condiciones más favorables.

El proceso incluye un registro inicial online; una posterior notificación en la que se indica cómo avanzar sea positivo o negativo el resultado del perfil crediticio del interesado; y por último, una vez que se cuente con la aprobación crediticia, el interesado deberá acercarse a la sucursal de la entidad seleccionada para finalizar la gestión.



Se deberá contar con ingresos demostrables, los certificados de deuda (los comprobantes emitidos por las entidades acreedoras donde figure el detalla de las obligaciones que se unificarán) y el DNI.



El préstamo se otorgará bajo el sistema de amortización francés, con cuotas en pesos y a tasa fija en un plazo de hasta 60 meses y un periodo de gracia de hasta dos meses para el pago del capital e intereses. El total de las deudas de interesado debe tener un máximo de 40 por ciento de relación cuota ingreso.



Las condiciones para el cobro varían según sea para el sector público, o el privado u otro. Para los primeros es mediante descuento directo en haberes a través del sistema Codes, y para los segundos se hará a través de débito automático en cuenta en Banco Entre Ríos.



La iniciativa no tiene costo fiscal para la provincia, y para más información deberá acceder al link que se encuentra adjunto.