Vuelco fatal en curva de la ruta provincial S26: murió una chica de 17 años y hay otros cinco adolescentes heridos, dos graves

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El siniestro fue alrededor de las 5 de este sábado en el tramo que une Casilda con Carcarañá, cerca de la salida de la primera localidad. Las víctimas son oriundas de Zavalla y Pérez

Un Peugeot 208 azul en el que iban seis adolescentes volcó tras varios tumbos la madrugada de este sábado al tomar la primera curva de la ruta provincial S26 a la salida de la ciudad de Casilda, en el tramo que va hacia Carcarañá. Como consecuencia del siniestro, cinco ocupantes del auto salieron despedidos y el restante quedó atrapado, por lo que tuvo que ser rescatado por los Bomberos. Una menor de 17 años falleció en el lugar y hay otros dos heridos en estado crítico.

El vuelco fue alrededor de las 5. En el auto, que se presume iba a alta velocidad, viajaban cuatro varones y dos mujeres, todos jóvenes y oriundos de Zavalla y Pérez. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fatal se llamaba Lola G. y vivía en la primera de las localidades.

Los heridos fueron asistidos y trasladados en un principio al Hospital San Carlos de Casilda. Además, se activó el protocolo de aeroemergencias médicas UTV para derivarlos a un centro de mayor complejidad. Otra de las ocupantes del Peugeot, Sabrina C., estaba en estado crítico de acuerdo a las versiones iniciales. Y un joven, también grave, tuvo que ser intubado.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de bomberos, servicios de emergencias y efectivos de la Unidad Regional IV que trabajaron en la asistencia de las víctimas y en las tareas de ordenamiento del tránsito.