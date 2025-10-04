El Volkswagen Vento GLI 2025 combina diseño deportivo, tecnología y potencia, consolidándose como uno de los más atractivos entre los autos en Argentina.

El Volkswagen Vento GLI 2025 se consolida como uno de los sedanes medianos más destacados en Argentina. Este auto Volkswagen ofrece diseño renovado, motorización potente y tecnología avanzada, convirtiéndose en una opción deportiva dentro del mercado de autos premium y medianos del país.

Desde su actualización, el auto Volkswagen incluye asistencias de conducción del paquete IQ.Drive, como centrado de carril y control de crucero adaptativo. Estas funciones posicionan al Vento GLI como un auto seguro y moderno dentro del competitivo mercado de autos en Argentina.

Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

El Volkswagen Vento GLI destaca por su motor 2.0 TSI de 230 CV y 350 Nm de torque, acoplado a transmisión automática DSG de doble embrague con 7 marchas. Este auto ofrece un rendimiento equilibrado tanto en ciudad como en ruta, situándose entre los autos medianos más eficientes de Argentina.

Estéticamente, este auto Volkswagen combina líneas deportivas con detalles premium, como ópticas renovadas, parrilla agresiva y llantas de 18 pulgadas. El Vento GLI mantiene el equilibrio entre deportividad y elegancia, destacándose frente a otros autos medianos en Argentina.

Precio del Volkswagen Vento GLI en octubre 2025

P 2.0 TSI 230CV 350 GLI DSG: $64.222.600

$64.222.600 4P 2.0 TSI 230CV 350 GLI DSG: $64.794.000 Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

Estos valores confirman al auto Volkswagen como una opción competitiva entre los autos medianos premium en Argentina.

Características destacadas del Volkswagen Vento GLI

El auto Volkswagen incorpora central multimedia flotante de 10,1 pulgadas con VW Play, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esto posiciona al Vento GLI como uno de los autos más conectados en Argentina.

En seguridad, el auto cuenta con seis airbags, frenos ABS y control de estabilidad, reforzando la reputación de Volkswagen entre los autos más seguros de Argentina.

El interior incluye volante con comandos táctiles, aireadores rediseñados y materiales premium, ofreciendo confort y funcionalidad entre los autos medianos del país.

Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

El paquete IQ.Drive permite conducción asistida con centrado de carril y control de crucero adaptativo, posicionando este auto Volkswagen por encima de otros autos en Argentina.

El motor 2.0 TSI entrega 230 CV con torque de 350 Nm y transmisión DSG de 7 marchas, asegurando eficiencia y respuesta rápida para quienes buscan autos exigentes en Argentina.

Finalmente, el diseño exterior con llantas Phantom, pinzas rojas y doble escape cromado refuerza la estética deportiva. Este auto Volkswagen combina potencia y estilo, consolidándose como uno de los autos medianos más deseados de Argentina.