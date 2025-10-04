Villaguay dijo presente en la Casa de Entre Ríos con la muestra “Visiones y Perspectivas”

En la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires se presentó la muestra Visiones y Perspectivas, con la participación de tres artistas oriundas de Villaguay: Carla De Rossi, Claudia Pereyra y Celeste Van Opstal. La propuesta reunió diferentes lenguajes visuales en un mismo espacio y ofreció al público la posibilidad de apreciar de cerca el talento y la creatividad de estas artistas entrerrianas.

Durante la presentación, Carla De Rossi resaltó la conexión de su obra con el entorno natural de la provincia: “Vivir Entre Ríos es vivir rodeada de la naturaleza, del río, de los arroyos, y llevar todo eso al arte. En cada creación intento transmitir esa sensación de pertenencia a la provincia, ese vínculo con el entorno que me rodea, que es lo que da sentido a mi trabajo artístico.”

Claudia Pereyra puso en valor la importancia de los nuevos formatos digitales para ampliar el alcance de las obras: “La galería virtual es fundamental porque nos permite que nuestras obras no queden guardadas en el taller, sino que circulen y lleguen a más personas. Los artistas necesitamos esos espacios digitales que amplían las fronteras, nos conectan con públicos nuevos y nos permiten mostrar con orgullo la cultura entrerriana.”

Por su parte, Celeste Van Opstal subrayó la motivación que significó esta convocatoria: “Ser artista significa convivir con la vida cotidiana, el trabajo, las responsabilidades y, al mismo tiempo, sostener el deseo de crear. No siempre es sencillo, pero espacios como este nos recuerdan por qué elegimos el camino del arte.”

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, destacó el valor de este tipo de iniciativas: “La Casa de Entre Ríos es un puente que conecta nuestra cultura con públicos diversos en Buenos Aires. Cada muestra es una oportunidad para que los artistas entrerrianos se expresen y para que la provincia muestre con orgullo su enorme riqueza cultural.”

La presentación de Visiones y Perspectivas inauguró además la Galería Virtual de Casa de Entre Ríos, un espacio digital que permitirá que todas las exposiciones tengan también su versión online. Con esta herramienta, la Representación busca ampliar el alcance de sus actividades, acercar la producción cultural entrerriana a más públicos y visibilizar el talento de sus artistas.

La muestra podrá visitarse hasta el 10 de octubre, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en la Casa de Entre Ríos, ubicada en Suipacha 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.