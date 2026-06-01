VISITA DE ESTUDIANTES DE CONTADOR PÚBLICO A UNA IMPORTANTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL

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Estudiantes de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER participaron de una jornada en una empresa agroindustrial de proyección internacional, cuya planta principal está ubicada en Arroyito, provincia de Córdoba.

Para la Facultad de Ciencias de la Administración la vinculación entre la teoría y la práctica, la observación y conocimiento de la realidad de las empresas, constituye un valor que potencia la calidad académica de sus estudiantes de contador público.

En el proceso formativo, los estudiantes de los últimos años manifiestan distinto tipo inquietudes y, en este caso, el interés por conocer una empresa importante como Arcor, fue el motivo que los movilizó para este viaje.

Mediante esta experiencia práctica pudieron conocer el circuito operativo, el costeo y la gestión administrativa de una multinacional agroindustrial.