Villaguay inaugura su local violeta de la libertad avanza .

Daniel Torales inauguró el local partidario de La Libertad Avanza en Villaguay agradeciendo el esfuerzo de más de 30 colaboradores. Dirigió un mensaje al presidente del partido a nivel nacional, celebrando el cumplimiento del deber y el inicio de una nueva etapa para expandir la presencia libertaria en Entre Ríos.

Recordó que, antes de las elecciones de 2023, la lista local fue retirada, y junto a un equipo comprometido decidieron asumir el desafío de reflotarla, aportando desde lo logístico y financiero para que compitiera en Villaguay y la provincia.

Agradeció a referentes como Roque Fleitas, Andrés Romero, Andrés Laumann y Zuly Cauzzi, y remarcó el difícil proceso de afiliación y construcción del partido, destacando el rol de los jóvenes que hoy lo acompañan.

Daniel Torales Presidente de La Libertad Avanza Villaguay Entre Ríos ( imagen gentileza H.Putruele)

Torales reafirmó su convicción de terminar con el bipartidismo y convocó a los ciudadanos a no ser meros espectadores, sino protagonistas del cambio, pese a las agresiones recibidas. Insistió en que el partido no recibe fondos externos, sino que se sostiene con aportes de sus integrantes.

Concluyó destacando que La Libertad Avanza tiene una conducción provincial clara, con Fleitas como presidente y Cauzzi como vicepresidenta, y llamó a trabajar con compromiso y convicción, dejando de lado los intereses personales.

Una joven integrante de la Juventud Libertaria tomó la palabra en representación de los jóvenes militantes de Villaguay y de toda la provincia. Con emoción, agradeció la presencia de las autoridades electas y de los militantes que se acercaron a compartir este momento tan importante para La Libertad Avanza.

Destacó que el encuentro tenía como objetivo principal celebrar que, por primera vez, se reúnen en un mismo espacio los referentes y dirigentes libertarios de distintos departamentos, y en especial mostrar con orgullo el trabajo realizado por los jóvenes en la puesta en valor del nuevo local partidario.

“Yo, aunque tengo algunos años más, me siento parte de la juventud porque ser joven no es solo una cuestión cronológica, sino una actitud frente a la vida y a la política”, expresó. Subrayó que los chicos de la juventud se comprometieron a fondo para que el local quedara impecable para esta jornada inaugural, lo cual merecía un fuerte aplauso y reconocimiento.

También valoró el compromiso, la energía y el entusiasmo que los jóvenes libertarios de Villaguay han puesto al servicio del proyecto, demostrando que están a la altura del desafío de construir un nuevo espacio político desde abajo, con convicción y entrega.

Cerró su intervención invitando a todos a continuar la jornada de unidad y militancia en el Club Parque, como parte del encuentro provincial de La Libertad Avanza Entre Ríos: “Gracias por acompañarnos y por ser parte de este momento histórico para Villaguay y para la provincia”.

Roque Fleitas, Presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos ( imagen gentileza H.Putruele)

Roque Fleitas, diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, agradeció a todos los presentes por “salir de su zona de confort” y participar activamente en el acto de inauguración del local en Villaguay. Destacó el valor simbólico de comenzar la jornada entonando el Himno Nacional Argentino, algo que, según sus palabras, representa una recuperación de los valores patrios y una victoria en la batalla cultural impulsada por el presidente Javier Milei.

Señaló que ya no se ven representaciones vacías o superficiales del himno, sino un renovado sentimiento de orgullo nacional. “Eso también es libertad, eso también es parte del cambio”, remarcó.

Fleitas elogió el trabajo del equipo local liderado por Daniel Torales y agradeció especialmente a los militantes de todos los departamentos que se movilizan cada fin de semana con compromiso, dejando de lado el confort, porque creen en un proyecto de transformación profunda para Entre Ríos.

En ese sentido, afirmó que La Libertad Avanza está presente y activa en cada rincón de la provincia, incluso en los pueblos más postergados, con la firme convicción de generar igualdad de oportunidades. “Allí donde vemos un niño descalzo y con hambre, vamos a estar para cambiar esa realidad”, aseguró.

El legislador cerró su mensaje con una visión de futuro: “En 2027 vamos a romper nuevamente las cadenas y vamos a pintar toda la provincia de violeta. Vamos a ocupar la Casa Gris y vamos a darle otros cuatro años más a nuestro presidente para completar su misión. Pero eso solo será posible si trabajamos desde ahora, con convicción y organización, para llenar el Congreso de senadores y diputados libertarios. Nunca más esperar meses para que nos aprueben una Ley de Bases. Gracias por estar.”

Joaquín Benegas Lynch destacó que La Libertad Avanza no solo representa un partido político, sino una filosofía de vida basada en el liberalismo, una idea transformadora que no tiene antecedentes en otras fuerzas. Señaló que una de las mayores ventajas del espacio es que sus principios pueden transmitirse con claridad en cada asado, familia, pueblo o ciudad, porque responden a una convicción profunda: el Estado no es la solución, es parte del problema.

Joaquín Benegas Lynch (Imagen gentileza H.Putruele)

Citando al sociólogo Max Weber, recordó que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y denunció que la política tradicional se ha divorciado completamente de las necesidades reales de la sociedad. En lugar de servir, muchos políticos utilizan el poder para vivir de él, perpetuarse y enriquecerse, traicionando a quienes los votaron con buena fe.

Benegas Lynch comparó al presidente Javier Milei con el San Martín del siglo XXI, afirmando que si el prócer liberó al país con su sable, Milei hoy lo hace con la palabra, el argumento y la gestión, enfrentando a la casta política, sindical y empresarial que se ha beneficiado históricamente del poder.

Remarcó que esta transformación no tiene precedentes en la historia reciente de la Argentina, y que la juventud es el verdadero motor de ese cambio. Se emocionó al recordar que, en pleno proceso de las PASO de 2023, jóvenes de La Paz ya debatían lecturas de Ayn Rand o Ludwig von Mises, lo que demuestra que la batalla cultural ya se está ganando.

Celebró que hoy Entre Ríos esté unida y “pintada de violeta”, y reconoció a dirigentes de peso como Roque Fleitas, Andrés Romero, Beltrán Benedet y Andrés y Alejandro Laumann. Llamó a dejar de lado las diferencias personales y a enfocarse en lo esencial: la unidad del espacio, que es la única manera de enfrentar a los opositores con solidez y construir una alternativa duradera.