Multitudinario congreso de la Libertad Avanza Entre Rios en Villaguay

Durante el Congreso Partidario de La Libertad Avanza en Villaguay, que colmó las instalaciones del Club Parque con delegaciones de toda la provincia, Joaquín Benegas Lynch expresó un profundo orgullo por la consolidación del espacio liberal en Entre Ríos. Destacó que hoy el partido es una realidad concreta e independiente, sin depender de sellos prestados ni de mezquindades internas, y remarcó el liderazgo indiscutido del presidente Javier Milei, a quien calificó como el motor de una transformación histórica no solo para Argentina, sino de alcance global.

Sostuvo que ese cambio no es improvisado, sino fruto del esfuerzo de argentinos comunes: emprendedores, comerciantes, trabajadores que fueron ignorados por la política tradicional, enfocada solo en concentrar poder y enriquecerse. En contraposición, La Libertad Avanza se construye desde abajo, con esfuerzo, ideas y convicción.

Benegas Lynch enfatizó que la unidad provincial es clave para sostener y ampliar esta transformación, dejando de lado egos y diferencias personales. Subrayó que el rol de la dirigencia es servir, no servirse del poder, y llamó a abrir el partido a todos los que compartan los valores de la libertad, incluso aquellos que provienen de otros espacios políticos.

Utilizó una metáfora ya conocida en el espacio: “abramos los portones”, para invitar a los militantes a aceptar la convivencia de ideas y posturas dentro del mismo proyecto, aun con tensiones o desacuerdos. Reconoció que a algunos dirigentes les costó aceptar la apertura del espacio, pero insistió en que la única forma de consolidar el cambio es siendo amplios, generosos y convocantes.

Criticó a los partidos tradicionales, en especial al peronismo y al radicalismo, por sus internas destructivas y por subestimar a La Libertad Avanza. También cuestionó a quienes se niegan a abrir el juego a nuevos integrantes por temor a perder protagonismo, recordando que el liderazgo se gana en las urnas y debe ejercerse con responsabilidad.

Con firmeza, cerró su intervención con un mensaje claro: el momento actual exige abandonar la lógica de los espacios cerrados. “No podemos seguir pensando que somos dueños de algo. El verdadero poder está en sumar, en contagiar, en abrir las puertas y construir un espacio de miles, no de cien”.

La vicepresidente de la Libertad avanza Entre Ruis Zuly Cauzzi comenzó agradeciendo a los militantes de Villaguay por el esfuerzo y compromiso que implicó la organización del encuentro y la inauguración del nuevo local partidario. Felicitó a todo el equipo por el logro, reconociendo que representa mucho más que un espacio físico: es símbolo del trabajo colectivo.

Repasando el camino recorrido, recordó que hace poco más de un año comenzaron un proceso intenso en cada rincón de la provincia, dando la batalla cultural y también haciendo docencia política, ya que en muchas localidades encontraron desconocimiento incluso sobre qué significa estar afiliado a un partido.

Destacó que en ese trayecto replicaron verdades frente al relato dominante, que —según ella— se escuda en causas nobles como la educación o la defensa de los jubilados, para desestabilizar al gobierno nacional. Agradeció a los equipos y referentes de todos los departamentos por el compromiso demostrado.

Cauzzi puso en valor la gran convocatoria lograda en un día domingo, sabiendo lo difícil que es movilizarse sin recursos externos y restando tiempo a la familia. Sin embargo, sostuvo que lo que los moviliza es la convicción, la determinación y la esperanza de un país mejor de la mano del proyecto que encabeza el presidente Javier Milei.

Advirtió que el escenario político es diferente y exigente, con una elección legislativa próxima y un partido que aún está en etapa de consolidación. Por eso, hizo un llamado claro: abrir las puertas del espacio, sumar a todos los entrerrianos de bien y hacerlo dentro de un marco de respeto, legalidad y cumplimiento de la carta orgánica partidaria.

Finalmente, destacó que el gobierno de Milei ha comenzado a estabilizar el país, bajando la inflación, la inseguridad y generando condiciones para atraer inversiones. Reivindicó que las ideas de la libertad sí funcionan y cerró con una afirmación optimista: en 2025 y 2027, la provincia de Entre Ríos estará pintada de violeta.

Andrés Romero abrió su intervención agradeciendo el acompañamiento recibido durante un proceso político desgastante, en el que —según él— muchas veces le tocó cumplir el rol de “psicólogo” escuchando a dirigentes durante horas, todos los días, con el objetivo de sostener el proyecto. Admitió que en algunos momentos tuvo que mostrar firmeza para defender lo que considera un armado serio, especialmente cuando hubo que enfrentar “engaños e injusticias” ocurridos en Villaguay.

Remarcó que la consolidación del partido en Entre Ríos costó sudor y lágrimas, y que ahora la responsabilidad de todos los dirigentes es trabajar en unidad, dejar los egos de lado y recorrer cada rincón de la provincia. “Nosotros nos dejamos la vida para que este partido exista; lo mínimo que se espera es que el resto se comprometa”, afirmó.

Romero fue enfático en que La Libertad Avanza no excluye a nadie, que todos tienen derecho a participar y competir, y que esto no es una familia ni un grupo de amigos, sino política, y por eso requiere madurez y compromiso. Llamó a los referentes a organizarse territorialmente, a dividir municipios y a dejar de lado “pequeñeces” o disputas personales que los distraen del verdadero objetivo: trabajar por una Entre Ríos mejor.

También pidió terminar con las quejas internas y con las llamadas por conflictos menores: “Seamos adultos. A partir de hoy no quiero escuchar más que me peleé con tal o que tal subió una historia que no me gusta. Ya pasaron los años de aprender: ahora hay que actuar con madurez”.

Señaló que, si bien la mayoría de los presentes tiene poca trayectoria política, eso no justifica la desorganización ni las internas permanentes. Citó como ejemplo su propia experiencia en Villaguay, donde su grupo fue responsable del 90% de las afiliaciones, y sin embargo aceptaron abrir la lista por pedido de la conducción. “Eso es entender que estamos construyendo un proyecto colectivo”, enfatizó.

Advirtió que se acercan fechas clave: el 7 de agosto se cierran las alianzas y el 17 se presentan los candidatos nacionales, definidos por el Ejecutivo nacional. Subrayó que esos nombres deben ser acompañados sin condiciones, ya que los cargos no son premios ni favores, sino consecuencias del trabajo y la coherencia política.

Cerró agradeciendo a todos por la convocatoria y por el compromiso demostrado, y celebró que la mesa de conducción haya enfocado el encuentro en la unidad y el trabajo conjunto.

La diputada Débora Todoni, en su primera visita a Villaguay, compartió con los presentes un proyecto legislativo de su autoría que consideró uno de los mayores logros del espacio en Entre Ríos. Se trata de una ley inédita de fomento al deporte, trabajada durante nueve meses junto a su equipo, y aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial.

La norma —que aún espera tratamiento en el Senado— permite que empresas privadas puedan destinar un porcentaje de sus impuestos (Ingresos Brutos) al financiamiento directo de clubes y deportistas, mediante un sistema transparente, controlado y condicionado al cumplimiento de objetivos.

Todoni explicó que el mecanismo requiere que los clubes o deportistas presenten un proyecto a la Secretaría de Deportes, donde será evaluado y supervisado. El beneficio fiscal solo se concreta si se cumplen los requisitos, evitando así manejos discrecionales o clientelares. Subrayó que no se trata de regalar recursos del Estado, sino de facilitar el crecimiento deportivo desde el sector privado.

La diputada remarcó que esta ley no solo representa una innovación legislativa, sino una herramienta concreta para sembrar las ideas de la libertad en ámbitos donde es difícil llegar, como el deporte y la juventud. “La política se contagia desde la educación, la contención y la militancia”, afirmó.

Con orgullo, aseguró que esta es la ley más importante del deporte en los últimos 70 años en Entre Ríos, y que será difundida y “militada” desde todos los departamentos junto con los equipos del partido. Para Todoni, esta iniciativa representa una muestra clara de que La Libertad Avanza no solo discute ideas, sino que también transforma realidades con propuestas concretas.

Durante el multitudinario congreso en Villaguay, el diputado Roque Fleitas agradeció la presencia de militantes y dirigentes en un día domingo, destacando la importancia de defender las ideas de la libertad aún a costa del tiempo personal. Subrayó el valor de la participación ciudadana y recordó que la política es dinámica: hoy unos están en la conducción, pero mañana pueden estar otros.

Fleitas resaltó que hacer política es mucho más sencillo cuando se tiene un presidente como Javier Milei, que —según él— no miente, transforma la Argentina y le cambia la vida a millones. Reivindicó su liderazgo y aseguró que La Libertad Avanza es un proyecto coherente, claro y unificado en todos los niveles.

Rememoró sus comienzos hace 3 o 4 años en el mismo lugar, cuando junto a la actual diputada Débora Todoni comenzó a impulsar las ideas liberales en la provincia. Destacó que, en aquel entonces, muchos distritos se bajaron del proyecto por falta de convicción, pero que su grupo decidió seguir adelante con firmeza, incluso tras las derrotas electorales y las rupturas internas.

Subrayó con orgullo que, a pesar de que cinco diputados de su espacio abandonaron el armado por desacuerdos con la estrategia nacional, su equipo inscribió el partido provincial el 14 de noviembre, antes del balotaje. Para Fleitas, ese acto simboliza el compromiso profundo con un proyecto político que no depende de resultados coyunturales, sino de convicciones sólidas.

Cerró reafirmando que el sacrificio de reunirse en un domingo tiene sentido si es para sostener un modelo de país distinto, basado en la libertad, la verdad y el compromiso militante.

El Congreso Violeta en Villaguay fue una muestra de consolidación y proyección del espacio libertario en Entre Ríos. Con discursos centrados en la unidad, la apertura, la capacitación y el trabajo territorial, La Libertad Avanza apuesta a fortalecer su estructura partidaria y disputar poder en las elecciones legislativas de 2025 y ejecutivas de 2027, bajo el liderazgo de Javier Milei y con el objetivo de transformar la provincia desde las ideas de la libertad.

