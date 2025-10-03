Venezuela advierte que podría activar una “movilización nacional” en caso de agresión de EE.UU.

Venezuela advierte que activará una “movilización nacional” si Estados Unidos la agrede, tras denunciar la presencia de aviones de combate cerca de sus costas en el Caribe. Padrino López asegura que el decreto de conmoción externa firmado por Maduro busca proteger la soberanía.

El Gobierno de Venezuela advirtió este jueves que activará una “movilización nacional” en caso de una agresión militar de Estados Unidos, en medio de un clima de tensión por lo que denomina “acoso” de aeronaves estadounidenses cerca de sus costas en el Caribe.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el presidente Nicolás Maduro ya firmó un decreto de estado de conmoción externa, que otorga poderes especiales y permite desplegar todo el potencial militar, económico y social del país frente a lo que Caracas califica de “amenaza” de Estados Unidos. La advertencia incluye la posibilidad de una movilización nacional.

“En caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano, todo el potencial nacional se convertirá en poder nacional. Esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión”, afirmó Padrino en una alocución transmitida por el canal estatal ‘VTV’.

El “acoso militar” de aviones de combate estadounidenses

El anuncio se produjo después de que los sistemas de defensa aérea venezolanos detectaran la presencia de “más de cinco vectores” con características de aeronaves de combate en el Caribe. El ministro denunció un acoso militar por parte de Washington.