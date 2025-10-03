Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022

Rusia apuntó 35 misiles, muchos de ellos balísticos, y 60 drones contra las instalaciones de extracción y procesamiento de gas de Naftogaz en las regiones nororiental de Járkov y central de Poltava.

Rusia lanzó su mayor ataque de la guerra durante la noche del viernes contra las instalaciones de gas natural de Ucrania gestionadas por el grupo estatal Naftogaz, según informaron fuentes oficiales. Rusia disparó un total de 381 drones y 35 misiles en el ataque, según la fuerza aérea de Ucrania, en lo que los funcionarios dijeron que era el intento de Moscú para destruir la red eléctrica antes del invierno y desgastar a la población ucraniana en su guerra total, ahora bien en su cuarto año.

“Se trata de un ataque terrorista deliberado contra instalaciones civiles de extracción y procesamiento de gas para la vida normal de la población”, declaró Serhii Koretskyi, director ejecutivo de Naftogaz. “No tiene fines militares. Se trata de otro acto de malicia rusa cuyo único objetivo es privar a los ucranianos de calor en invierno”. Rusia apuntó 35 misiles, muchos de ellos balísticos, y 60 drones contra las instalaciones de extracción y procesamiento de gas de Naftogaz en las regiones nororientales de Járkov y Poltava central, algunas de las cuales sufrieron daños críticos, dijo Koretskyi.

Un trabajador ucraniano acciona válvulas en un punto de almacenamiento y tránsito de gas en Boyarka, 3 de enero de 2006. SERGEI CHUZAVKOV/AP2009

El Ministerio de Defensa ruso declaró que “todos los objetivos designados fueron alcanzados” después de que sus fuerzas lanzaran un ataque masivo contra Ucrania utilizando drones y armas teledirigidas. A medida que se acerca el invierno desde la invasión a gran escala de su vecino en 2022, las fuerzas rusas han atacado la red eléctrica de Ucrania y otras infraestructuras energéticas críticas.

Kiev afirma que se trata de un intento de militarizar el invierno negando a los civiles calefacción, luz y agua corriente. Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la red eléctrica, así como contra la red ferroviaria de Ucrania, esencial para el transporte militar. “Rusia aterroriza a la población civil e intenta interrumpir la temporada de calefacción”, declaró la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

En Poltava, los ataques hirieron a un niño de ocho años y a dos mujeres, según las autoridades regionales. Una de las explosiones destrozó casi la mitad de las ventanas de la histórica iglesia de San Nicolás, catalogada como monumento arquitectónico de importancia local.

Daños en una granja tras un ataque ruso en la región de Járkov, 3 de octubre de 2025. Ukrainian Emergency Service/AP

Ucrania ha utilizado sus aviones no tripulados de largo alcance de producción nacional para atacar objetivos energéticos en Rusia, con ataques de drones contra la refinería de petróleo de Orsk, situada a unos 1.400 kilómetros de la frontera ucraniana, dijo el viernes Andriy Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

El ataque de un dron ucraniano también interrumpió brevemente las operaciones en la planta química Azot, una de las mayores de Rusia, en Berezniki, a más de 1.500 kilómetros al este de Moscú, según las autoridades.