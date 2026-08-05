Caompartir la informacion

El Gobierno de Entre Ríos incorporó a su patrimonio cultural una obra artística dedicada al poeta Juan L. Ortiz, donada por el ensayista y filósofo Santiago Kovadloff. La pieza, perteneciente a la colección personal del escritor, incluye una fotografía del emblemático autor entrerriano y quedará exhibida en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió la obra donada por Santiago Kovadloff durante un encuentro realizado en la Casa de Entre Ríos, acompañado por el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.

Al recibir la obra, Frigerio agradeció el gesto del escritor y destacó el valor cultural de la incorporación. «Le prometí que acá la íbamos a cuidar bien. Es además un reconocimiento a la persona de la que estamos hablando; es una foto maravillosa de un gran nivel artístico», expresó el mandatario, quien además definió a Kovadloff como «el pensador más lúcido que tiene la Argentina».

Por su parte, Kovadloff, actual vicepresidente de la Academia Argentina de Letras, explicó que la donación tiene un profundo significado personal y responde a su deseo de que la obra permanezca en la provincia de origen de sus padres. «Regalar algo de verdad es dar algo que uno estima profundamente. Y este cuadro es además el que me remite a la tierra de mis padres, Entre Ríos, de donde los dos son oriundos», manifestó el escritor de 83 años, al tiempo que expresó su voluntad de que la pieza permanezca «para siempre» en la Casa de Entre Ríos.

En ese marco, Mouliá destacó el trabajo conjunto realizado para concretar la incorporación de la obra. «Cuando Santiago nos manifestó su deseo de que esta pieza encontrara un lugar permanente en la Casa de Entre Ríos, comenzamos a trabajar para hacerlo posible. Es una enorme satisfacción que hoy pase a integrar el patrimonio cultural de la provincia y pueda ser apreciada por todos quienes visiten este espacio», señaló.

Durante el encuentro, Kovadloff también invitó a valorar el legado de Juan L. Ortiz y la riqueza literaria de Entre Ríos. «Tienen un poeta excepcional. Sepan amar la poesía. La poesía no es un género literario, es esencialmente una actitud. Vivir poéticamente es entender la dimensión profunda de la realidad», sostuvo.

La incorporación de esta obra reafirma el compromiso de la Casa de Entre Ríos con la preservación y difusión del patrimonio cultural entrerriano, fortaleciendo su rol como espacio de encuentro y promoción de la identidad de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.