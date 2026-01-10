Un venezolano con prisión preventiva en Corrientes sospechado de integrar el Tren de Aragua

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Justicia Federal de Corrientes dictó prisión preventiva por 45 días para un venezolano detenido en Ituzaingó.

Empezó como un control rutinario en la Costa del Paraná. Terminó en una causa federal sensible, con protocolos especiales de custodia y una investigación por presuntos vínculos con una organización criminal transnacional.

El detenido es un ciudadano venezolano identificado por sus iniciales como JFPV, de 35 años. Fue demorado el 20 de diciembre en el puerto de Ituzaingó por personal de Prefectura Naval, luego de presentarse sin documentación y con un “certificado de extravío” emitido por la Policía de Corrientes. Según su propio relato, había ingresado al país por un paso no habilitado en Salta y pretendía cruzar hacia Paraguay por vía fluvial.

Días después, el 23 de diciembre, la situación se agravó: se formalizó la detención en el marco de la investigación y el caso pasó a manos de la Justicia Federal.

Prisión preventiva y custodia especial

La Unidad Fiscal Federal de Corrientes lo imputó y pidió prisión preventiva. La fiscal del caso, Tamara Pourcel, argumentó riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. También se evaluó su presunta formación militar y antecedentes de ingresos irregulares en distintos países.

El Juez Federal de Garantías, Gustavo Fresneda, avaló el pedido y dispuso prisión preventiva por 45 días, con vencimiento el 26 de febrero.

Por la peligrosidad atribuida al perfil del detenido, se definió que permanezca alojado en la Delegación Ituzaingó de Prefectura Naval. Además, cuenta con custodia reforzada y protocolos especiales para detenidos de alto riesgo.