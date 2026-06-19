Un hombre que saltó del mismo puente del que tiraron a una joven en Brasil reveló por qué no le pusieron el arnés

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El testimonio de Raphael Goulard complica a los organizadores. En Brasil se investiga por homicidio con dolo eventual en la Ponte do Esqueleto.

Un testigo que se arrojó desde el mismo puente donde una joven de 21 años fue empujada y murió aportó datos que complican la causa en Brasil. El relato apunta a falencias operativas en la pasarela conocida como Ponte do Esqueleto, y describe a los instructores apresurados y a la víctima sin el equipo de seguridad correspondiente.

Cómo fue el salto y lo que dijo el testigo

El hombre identificado como Raphael Goulard declaró ante la investigación que observó un marcado apuro en la rotación de participantes, lo que habría provocado controles insuficientes. Su versión coincide con imágenes virales en las que la joven aparece sin aseguramiento. Peritos deben determinar si la línea de vida principal fue correctamente enganchada antes del lanzamiento.

La fiscalía de Limeira imputó a tres miembros de la organización por homicidio con dolo eventual. Entre los investigados figuran un bombero civil y dos encargados de logística. La pesquisa busca aclarar la responsabilidad individual de cada uno y si la conducta de los coordinadores configuró el delito imputado, según fuentes del expediente.

Situación judicial tras la caída de la influencer en Brasil

Las autoridades sostienen que se realizaron rastrillajes en la zona para intentar recuperar la cámara GoPro que la víctima llevaba colgada al cuello. Investigadores sospechan que un empleado de la empresa retiró ese dispositivo después de la caída, por lo que su localización se volvió una prioridad para la fiscalía que busca pruebas técnicas que completen la reconstrucción.

El material audiovisual difundido en redes encendió la polémica y alimentó la investigación: usuarios y medios viralizaron las secuencias que muestran el lanzamiento sin arnés. Los peritos analizan cada frame para establecer cronología y responsabilidades, mientras organizaciones de seguridad en deportes extremos exigen protocolos más estrictos para evitar que tragedias de esta naturaleza se repitan.

La víctima tenía 21 años y participaba de una excursión en el lugar turístico cuando fue lanzada al vacío. El episodio ocurrió en Brasil y activó una investigación criminal que ahora incorpora el testimonio del saltador como prueba clave. Familiares y testigos piden que la causa avance rápidamente para conocer toda la verdad del hecho.

Mientras la pesquisa sigue, la búsqueda de la GoPro y el análisis de las filmaciones de la Ponte do Esqueleto podrían ser decisivos para probar negligencias. La causa, que mantiene a los tres imputados en la mira judicial, avanzará con peritajes y testimonios que intentarán definir si hubo dolo eventual en el siniestro que conmocionó a la región.