Caso Oscar Pisani-Van Derdonkt: la familia de la víctima reclama prisión efectiva ante el Superior Tribunal de Justicia

La querella busca revertir el fallo de la Cámara de Casación de Concordia que permitió al condenado, Felipe Van Derdonkt, permanecer en libertad. La audiencia clave será este miércoles 11 de marzo.

“Estamos a la espera de una audiencia, con muchas expectativas ante el STJ”, admitió a El Entre Ríos la doctora Mariana Barbitta, abogada de Mercedes Gros y sus hijos Mercedes Pisani Gros y Santiago Pisani Gros, familiares de Oscar Pisani.

Un reclamo de justicia que llega a la máxima instancia provincial

El próximo 11 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) —integrado por los Jueces Carubia, Carlomagno y la Jueza Mizawak— escuchará a la Dra. Mariana Barbitta.

El caso caratulado como homicidio imprudente doblemente agravado tiene como responsable a Felipe Van Derdonkt, quien luego de asumir su culpabilidad acudió a la instancia judicial de la ciudad de Concordia para acceder a una pena de ejecución condicional.

“Primero hubo una decisión de homicidio culposo con prisión de cumplimiento efectivo que fue fundada, motivada y resuelta por un juez de Concordia”, recordó en la entrevista y agregó que luego fue revisada por la Sala 2 de Casación, que “revocó la modalidad de cumplimiento y entienden que sea de cumplimiento en suspenso”.

La doctora Barbitta representa legalmente a los familiares de Oscar Pisani.

Ese cambio derivó en lo que la letrada llamó “un derrotero” hasta que se habilitó la queja ante el máximo Tribunal de Justicia de Entre Ríos. “En Casación siquiera dejaron usar mi voz técnica para explicar por qué era importante que sea de cumplimiento efectiva la condena”, afirmó Barbitta en “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 en www.oidmortalesradio.com.ar).

Ahora, ante el STJ acudirán este miércoles “para ser escuchados. Tenemos una gran oportunidad de poder cuestionar la resolución de Casación de Concordia”, afirmó.

Cuestionamientos al fallo de la Cámara de Casación de Concordia

La controversia se centra en la resolución de la Sala II de la Cámara —integrada por el Juez Perroud y las Juezas Bruzzo y Giorgio—. Según el comunicado del estudio jurídico que representa a la querella, este tribunal, “sin haber escuchado a la abogada de las víctimas, y bajo una decisión arbitraria y parcial, dispuso que Felipe Van Derdonkt cumpliera su pena en libertad”.

Esta decisión motivó la apelación ante el máximo tribunal de la provincia, buscando revertir lo dispuesto en la ciudad del citrus.

“Basta de impunidad”: el mensaje de los familiares

El mensaje de la familia Pisani es claro y contundente: “Basta de impunidad y de muertes provocadas por conductores imprudentes”.

En la audiencia del 11 de marzo, la Dra. Barbitta expondrá los argumentos para que la sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia sea anulada o revocada, con el objetivo de que el autor del homicidio cumpla la pena en prisión y con la esperanza de que las víctimas del hecho puedan acceder a una “resolución respetuosa de su derecho a ser oídas”.

“El caso fue muy grave, sensible para todos los que viven en Concordia: un lugar céntrico, la condena estuvo vinculada no sólo al exceso de velocidad, sino el formato en que se produjo”, planteó la abogada y amplió: “fue un caso de exceso de alcohol en sangre, muchas situaciones que agravaron ese momento”.

Marcó, finalmente, que “este joven salió a manejar con absoluta imprudencia que generó esa situación que embistió una camioneta que cumplía las normas de tránsito e iba a trabajar. Oscar era un hombre de bien, de trabajo y muy conocido en Concordia”.

