Comenzaron las audiencias en donde se discute la remisión a juicio de la causa que investiga el enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. El Ministerio Público Fiscal busca llegar al juicio mientras que los abogados defensores intentan que el expediente culmine en esta instancia.

Son 22 jornadas previstas en donde los fiscales y abogados defensores intentarán persuadir al juez Mariano Budasoff respecto al devenir del expediente iniciado en diciembre del 2015. Por parte de Fiscalía estuvieron presentes en la primera jornada Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull, mientras que por parte de las defensas estuvieron Miguel Cullen e Ignacio Díaz en representación de Urribarri, mientras que José Velázquez en patrocinio del empresario paraguayo.

Durante la primera audiencia los defensores replicaron argumentos ya rechazados en este mismo proceso. El primero de los planteos fue en base a la extensión de la investigación argumentando la violación del plazo razonable y la prescripción de los delitos. Los planteos se basaron en los límites del artículo 67 del Código Penal que refiere a la suspensión de los plazos mientras tanto el acusado siga obstentando un cargo en la función pública. Urribarri dejó de ser gobernador en diciembre del 2015 pero continuó como diputado provincial hasta finales del 2019. Además, luego de pocos meses en donde volvió al llano, Urribarri fue designado embajador argentino en Israel y Chipre en mayo del 2020.

Velázquez agregó un planteo de inconstitucionalidad respecto al artículo en cuanto entendió que Cardona Herreros sufría desigualdad durante el proceso ya que el empresario no fue ni es funcionario público.

El Ministerio Público Fiscal rechazó los planteos defensivos y explicaron que durante este mismo proceso los abogados realizaron planteos similares que ya fueron denegados: “Cuando uno analiza lo actuado, los argumentos son exactamente los mismos que se brindaron anteriormente y ya fueron resueltos anteriormente”, dijo Badano. Ramírez Montrull profundizó y dijo: “Las circunstancias no han variado, se trató el tema, se analizó toda la situación y se rechazaron los planteos. Los plazos fueron respetados en esta investigación”.