Troncoso: hay que avanzar en un proyecto que deje atrás el populismo

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se refirió a las elecciones de Buenos Aires y afirmó que, pese a la relevancia de la campaña electoral, se trata de una elección de medio término, afirmó que “lo que buscamos es consolidar un proyecto cuya demanda principal surge de la ciudadanía y no de las estructuras partidarias, ni de una cúpula dirigencial ni de un partido político” indicó.

En este sentido, reafirmó la decisión que desde mucho antes de las elecciones se asumió con el gobernador Rogelio Frigerio y otros dirigentes políticos, de conformar un frente electoral que responda a la demanda del electorado. “Más allá de diferencias provinciales o nacionales, existe un punto en común que guía la estrategia de un electorado que es compartido con otros espacios y una idea común que es una visión de país que no quiere vivir más del populismo, que no quiere vivir más en manos de un Estado ineficiente”, sostuvo.

En cuanto a la economía y el modelo de gestión, Troncoso comparó distintos enfoques internacionales y nacionales. “Todos los modelos que propulsaron la teoría de que el Estado puede generar riqueza terminaron generando pobreza. Los modelos económicos y políticos llevaron a que el político fuera un gerente de Estado, como en Venezuela, Cuba o China”, dijo. Y contrastó con la propuesta de su espacio: “Mientras que nosotros propulsamos un modelo donde la riqueza se genera desde el trabajo privado y genuino, con un capitalismo que agregue valor y produzca empleo”. Citando a Perón, enfatizó que “el privado es quien genera riqueza y tiene que haber un capitalismo genuino que genere valor agregado”.

Elecciones en Buenos Aires

Respecto a los recientes comicios en la provincia de Buenos Aires, Troncoso consideró que, si bien son un indicador relevante, no definen el rumbo final: “Es una elección importante, pero no determinante”. Analizó los resultados y la participación: “El peronismo supo mantener el 84% de los votos que sacó en 2023, mientras que Libertad Avanza más Juntos mantuvo solo el 62%. Hubo menos participación, y ese voto se dispersó y quedó en su casa”. Y añadió que estos datos reflejan que los gobernadores y los intendentes siguen jugando un rol clave en las elecciones provinciales, “porque se juega su legitimidad”.

Troncoso destacó la importancia de la participación ciudadana: “Votar es imprescindible, es la herramienta de la democracia que cada ciudadano tiene en la mano”. Y agregó que, pese a los desafíos, el espacio político está decidido a avanzar con responsabilidad: “Los partidos se juegan, y vamos a hacer todo para ganarlo. Estamos trabajando con la mayor madurez posible y estamos convencidos de que este partido hay que jugarlo y hay que ganarlo”.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la representación en el Congreso: “Es importante que la ciudadanía tenga representantes que voten por este cambio en la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, porque gobernar un país con cámaras en minoría es muy difícil. Los representantes que se elijan van a ser los encargados de defender los intereses de la provincia”.