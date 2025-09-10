Concordia destacó las gestiones que garantizan la participación entrerriana en los Juegos Evita

Entre Ríos confirmó su participación en los Juegos Evita, “Los atletas entrerrianos van a estar en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a representar de la mejor manera”, expresó el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello al confirmar la decisión en sus redes sociales.

El funcionario provincial reconoció las dificultades presupuestarias, pero aseguró que se encontró una salida compartida entre Nación y Provincia. “Con decisión y voluntad política negociamos ante Nación y logramos conseguir parte del financiamiento para que nuestros atletas puedan viajar”, dijo Colello.

Desde el municipio de Concordia, destacaron las gestiones realizadas por la Secretaría General de la Gobernación ante Nación: “Es una noticia que no es menor porque refleja el esfuerzo de garantizar que cientos de jóvenes puedan vivir la experiencia de competir, aprender y compartir con pares de todo el país”, expresó Ivana Pérez, subsecretaria de Deporte de la localidad.

Pérez subrayó además que “Nuestros deportistas viajan con la tranquilidad de estar respaldados por una gestión que prioriza la inclusión, el desarrollo integral pero que sobre todo cuida los recursos económicos de todos los entrerrianos. Detrás de cada deportista que viaja a Mar del Plata hay un trabajo de gestión que aseguró contar con los recursos y condiciones dignas de competencia”.