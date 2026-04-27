DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) continúa avanzando en la modernización de sus servicios con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la experiencia de sus afiliados. A partir de ahora, las respuestas a las solicitudes de autorización de estudios se enviarán directamente por correo electrónico, junto con la orden de consulta correspondiente.

La medida se enmarca en el plan de simplificación administrativa que impulsa el organismo y permite evitar traslados innecesarios a las sedes, agilizando los tiempos y optimizando la atención.

Al respecto, el presidente de OSER, Mariano Gallegos, destacó: “Nos parece sumamente importante este avance. Si bien desde septiembre del año pasado este trámite ya se podía realizar a través de la aplicación, nos faltaba esta instancia clave, que es que la orden le llegue al afiliado de manera directa. Apuntamos a que el afiliado concurra a la sede sólo en casos excepcionales”.

Además, adelantó que se trabaja en nuevos canales de comunicación: “El paso siguiente es la complementación de esta herramienta vía WhatsApp. Descomprimir este tipo de atención nos permite seguir mejorando otros aspectos del servicio”.

Cómo era antes

Hasta ahora, el afiliado debía iniciar la solicitud de autorización a través de la app MI.OSER o en una sede. Luego de 72 horas, recibía la respuesta por email y, en caso de ser aprobada, debía concurrir personalmente para retirar la orden.

Cómo es ahora

Con la nueva modalidad, al momento de iniciar la solicitud el afiliado debe indicar el prestador o centro de atención donde desea realizarse el estudio. Una vez autorizada, la orden se envía directamente por correo electrónico, sin necesidad de acercarse a una sede.

Paso a paso

1- Iniciar la solicitud de autorización a través de la app MI.OSER

2- Cargar la documentación requerida (pedido médico y estudios complementarios).

3- Indicar el profesional o centro de atención donde se realizará la práctica.

4- Confirmar la solicitud.

El afiliado recibirá un email confirmando el inicio del trámite y, dentro de las 72 horas, una nueva notificación con la respuesta. En caso de aprobación, se enviarán la autorización y las órdenes correspondientes para concurrir directamente al prestador.