Murió Charlie Kirk, el activista conservador de Estados Unidos que recibió un disparo durante un evento en Utah

El fundador de Turning Point y estrecho aliado de Donald Trump falleció tras ser atacado frente a unas dos mil personas en la Utah Valley University. El hecho generó una fuerte conmoción política y es investigado por el FBI

El influencer y activista político de derecha Charlie Kirk, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

El incidente se produjo frente a cerca de dos mil personas, según relató el ex congresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News, mientras Kirk se desempeñaba como orador invitado en el campus. Un video del evento muestra el momento en que Kirk se desploma en su silla después de que se escucha el disparo, lo que generó pánico inmediato entre los asistentes.

Las autoridades universitarias confirmaron la existencia de disparos y solicitaron a la población que permaneciera en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes indicó que se había detenido a una persona, aunque posteriormente el portavoz universitario Scott Trotter precisó a The New York Times que la persona detenida no era el autor del disparo.

El portavoz de la policía universitaria, Christine Nelson, limitó su declaración a confirmar el tiroteo y el despliegue policial en el campus, mientras agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) realizaban labores de investigación y seguridad.

Chaffetz, quien estuvo presente, detalló a Fox News que el ataque se produjo durante la ronda de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en ese momento se escuchó el disparo”.