Gestión gremial empresaria de CASCO ante autoridades del Banco Nación – Suc. Concordia

En el transcurso de esta semana se llevó adelante un encuentro en la sede del Banco Nación Sucursal Concordia entre la Gerencia local, representada por Diego Hildt, junto a su equipo y las autoridades del Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia, por la entidad estuvieron presentes su Presidenta Laura Kobrinsky y el Tesorero Walter Kleinman.

El motivo del encuentro solicitado por CASCO, tiene que ver con la inclusión en los puntos de ventas de autoservicios y supermercados locales y de origen nacional de las recientes promociones, puesta a disposición con fecha de vigencia septiembre del corriente año para compras beneficiadas con reintegros a jubilados y pensionados.

Específicamente, la entidad bancaria acaba de lanzar para la compra en supermercados, que usen la app BNA+ contarán con un reintegro exclusivo, que estará vigente de lunes a viernes. Se trata de una devolución del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa y Mastercard, emitidas por el Banco Nación, siempre y cuando el pago se realice mediante la billetera virtual BNA+ MODO.

Defensa del federalismo empresario

Las empresas de origen en Concordia se ven inmensamente segregadas y con un escenario de competencia desfavorable. Ante esta situación, la reunion se trasladó a otros ámbitos de la entidad crediticia y via zoom se llegó a la Gerencia Zonal. “El Banco de la Nación Argentina debe velar por los intereses de las pymes nacionales como “banco de bandera”, y no es la primera vez que sucede resaltaron las autoridades de CASCO.

FUENTE: Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia.