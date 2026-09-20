Tres minutos de fuerte granizada en zonas de Paraná, ráfagas y lluvia intensa: hay alerta por tormentas

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Las tormentas se hicieron sentir en Paraná, en la tarde del domingo con viento y granizo. Anticipan que la semana comenzará muy ventosa y con alerta en Entre Ríos. El día de la primavera llegará con inestabilidad y nuevo descenso en la temperatura.

Tormentas y granizo: sigue el alerta en Entre Ríos. Tormentas fuertes a severas avanzaron este domingo por el centro del país y rige una alerta de nivel naranja: las ráfagas podrían superar localmente los 100 km/h. Así se hicieron sentir en la tarde del domingo con viento y granizo en Paraná.

Además, la semana comenzará muy ventosa y con alerta en un amplio sector del territorio nacional. El día de la primavera llegará con inestabilidad y anticipan un nuevo descenso en la temperatura.

Fuertes ráfagas y tres minutos de granizo en Paraná

Fuertes ráfagas de viento se comenzaron a hacer sentir a las 18.15 de este domingo en la capital entrerriana y precedieron al temporal de lluvia que llegó a las 18.30. unos minutos después, comenzó a hacerse oír e granizo, pudo comprobar Elonce.

La intensa granizada se desató a las 18.40 en la zona de avenida Ramírez, en Paraná y durante tres minutos el sonido que ocasionaban las piedras fue ensordecedor.

Reportes de caída de granizo, llegaron a Elonce, desde diferentes barrios: Mariano Moreno, Santa Lucía, calle Nogoyá, avenida Ramírez, y otras zonas, supo Elonce.

Tras el granizo, la lluvia siguió siendo intensa en Paraná y se espera que la inestabilidad continúe hasta el lunes.

Alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes para este domingo y lunes en Entre Ríos. La última actualización elevó a nivel naranja a Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En las áreas bajo alerta naranja se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diferentes tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, con registros superiores de manera puntual.

Alerta amarilla

En tanto, permanecen bajo nivel amarillo, los departamentos Gualeguay, Victoria, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Colón y Uruguay.

Para las zonas en amarillo se anticipan tormentas de variada intensidad, ocasional granizo y ráfagas superiores a 70 km/h, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros.

El fenómeno forma parte de un sistema de inestabilidad mucho más amplio. Los avisos por tormentas también comprenden sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, con niveles amarillo o naranja según la región. Paralelamente, el SMN mantiene advertencias por vientos, lluvias, nevadas y viento Zonda en diferentes puntos del país.

Lunes con ráfagas e inestabilidad

El alerta por tormentas regirá durante la noche de este domingo y el lunes 21. Sin embargo, se pronostica que llegará un marcado cambio de las condiciones meteorológicas.

En el sur de Entre Ríos regirá un alerta amarillo por fuertes vientos, con velocidades estimadas de hasta 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Para el lunes se espera, en términos generales, cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche. Las temperaturas rondarían entre 12 y 24 grados, mientras que el viento rotará del sudeste hacia el sur.

Cómo seguirá el tiempo

El ingreso de aire más frío se hará sentir con mayor intensidad el martes 22 de septiembre. El pronóstico indica una mínima cercana a 8 grados y una máxima de alrededor de 18 grados, con cielo parcialmente nublado y viento predominante del este. De esta manera, después de las tormentas y los fuertes vientos, Entre Ríos experimentará un marcado descenso térmico durante el comienzo de la semana.