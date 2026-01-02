Termas cerradas y silencio oficial: crece el malestar vecinal en La Paz por la falta de reacción del municipio

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La incertidumbre por la reapertura del complejo termal de La Paz vuelve a encender el malestar entre vecinos y trabajadores del sector turístico. A través de un comentario que comenzó a circular con fuerza en ámbitos locales, un vecino expresó lo que muchos sienten: la sensación de abandono, desinterés y falta de decisión política frente a uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

“¿Las Termas cuándo? ¿Realmente van a esperar a marzo? ¿Tan poco les interesa nuestra ciudad?”, se pregunta el vecino, poniendo en palabras una inquietud que ya dejó de ser individual. La crítica apunta directamente a la inacción municipal y a la falta de explicaciones claras sobre los plazos y el estado real del complejo.

Según el reclamo, el cierre de las termas no solo afecta a los 13 trabajadores que durante años sostuvieron el funcionamiento del predio, sino que impacta de lleno en la economía local y en la imagen turística de La Paz. “Debe ser el único lugar donde a la municipalidad no le interesa hacerse cargo”, sostiene el texto, al tiempo que advierte que el desinterés por el complejo refleja una falta de compromiso más amplia con el progreso de la ciudad.

El vecino recuerda que La Paz supo destacarse por una combinación de atractivos hoy debilitados o directamente perdidos: la pesca deportiva, los festivales folklóricos, el triatlón internacional y, en los últimos años, las termas. “Acá estamos acostumbrados a ir perdiendo todo lo que nos hizo resurgir como ciudad”, afirma, con un tono que mezcla frustración y advertencia.

Las termas, reconocidas por la calidad del agua, el entorno natural y el impacto positivo en la salud y el bienestar, quedaron fuera del radar turístico justo cuando este tipo de propuestas gana demanda a nivel regional y nacional. “Si aumentaba el turismo en La Paz era por las termas”, señala el reclamo, marcando con claridad el rol estratégico que cumplía el complejo en la oferta local.

Además del pedido de reapertura, el vecino plantea la necesidad urgente de un estudio pormenorizado y serio que permita volver a poner en valor el predio, hacerlo competitivo y generar condiciones para la captación de futuras inversiones, algo que —según advierte— la ciudad necesita con urgencia.

El cierre del mensaje deja un llamado concreto: que la situación se revierta cuanto antes y que los trabajadores que durante años cuidaron y sostuvieron las termas sean quienes vuelvan a hacerse cargo. “Nadie mejor que ellos para que las termas sigan funcionando”, concluye.

Mientras tanto, el silencio oficial y la falta de un plan público siguen profundizando la preocupación. En una ciudad donde el turismo es una de las pocas palancas de desarrollo posibles, la pregunta sigue abierta y sin respuesta: ¿hasta cuándo La Paz puede darse el lujo de dejar cerradas sus termas?

Alejandro Monzon para Análisis Litoral