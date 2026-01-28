WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Gobierno de Suiza ha revelado los nombres de 37 venezolanos vinculados al chavismo cuyas cuentas bancarias y posibles bienes en el país alpino han sido bloqueados por las autoridades helvéticas, en una medida tomada tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

La decisión, dispuesta por el Consejo Federal de Suiza el 5 de enero bajo la Ley sobre activos ilícitos de personas políticamente expuestas, tiene como objetivo impedir que activos posiblemente adquiridos de forma ilícita puedan ser transferidos o retirados del país en un contexto de alta inestabilidad política en Venezuela.

Aunque no se han divulgado públicamente los montos totales de activos bloqueados, según estimaciones de medios y observadores estos podrían superar los 10 000 millones de dólares en cuentas relacionadas con figuras del chavismo mantenidas históricamente en bancos suizos.

La medida estará en vigor durante al menos cuatro años y forma parte de una serie de acciones internacionales encaminadas a restringir los recursos financieros de figuras cercanas al antiguo régimen de Maduro tras su caída del poder y detención en Estados Unidos.

📋 Lista de personas con activos congelados en Suiza

Nicolás Maduro Moros – Expresidente de Venezuela. Cilia Adela Flores de Maduro – Esposa de Maduro. Walter Gavidia Flores – Hijo de Cilia Flores. Yosser Daniel Gavidia Flores – Hijo de Cilia Flores. Yoswal Alexander Gavidia Flores – Hijo de Cilia Flores. Carlos Erik Malpica Flores – Sobrino de Cilia Flores. Jorge Alberto Arreaza Montserrat – Excanciller y exvicepresidente. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas – Exviceministro de Energía Eléctrica. Rafael Darío Ramírez Carreño – Expresidente de PDVSA y exministro. Haiman El Troudi – Exministro y figura asociada al régimen. Simón Alejandro Zerpa Delgado – Exministro de Finanzas. Marleny Contreras Hernández – Exministra y esposa de Diosdado Cabello. Raúl Antonio Gorrín Belisario – Empresario y presidente de Globovisión. Gustavo Adolfo Perdomo Rosales – Empresario y directivo de Globovisión. Leopoldo Alejandro Betancourt López – Empresario (Derwick Associates). Francisco Antonio Convit Guruceaga – Empresario (Derwick Associates). Pedro José Trebbau López – Empresario (Derwick Associates). Alejandro José Andrade Cedeño – Extesorero nacional. Eudomario Carruyo Rondón – Exdirectivo de PDVSA. Javier Alvarado Ochoa – Exviceministro de Desarrollo Eléctrico. Angélica María Barrios Noriega – Exdirectora de la Oficina Nacional del Tesoro. Pedro Binaggia – Abogado y gestor de activos. Alejandro Istúriz Chiesa – Exasistente de presidencia de Bariven. Francisco Rafael Jiménez Villarroel – Exdirector de PDVSA. Adolfo Ledo Nass – Vinculado a PDVSA. Álvaro Ledo Nass – Exasesor jurídico de PDVSA. Abraham José Shiera Bastidas – Exdirector de Vertix Instrumentos. Carmelo Antonio Urdaneta Aquí – Exasesor jurídico del Ministerio de Petróleo. María Isabel Villalobos Oronó – Hija de Nervis Villalobos. Nervis Alejandro Villalobos – Hijo de Nervis Villalobos. Rafael Eduardo Wolkmar Cedeño – Vinculado a exfuncionarios del régimen. Diego José Salazar Carreño –Operador financiero y primo de Rafael Ramírez.

33 – 37. Otras 5 personas vinculadas al chavismo y a redes económicas del régimen cuyos nombres figuran en la orden suiza pero no han sido identificados públicamente en su totalidad (según la documentación oficial del Consejo Federal).

📌 Detalles de la medida

La orden suiza congela todos los activos, cuentas y bienes de estas personas en bancos y entidades financieras de Suiza por cuatro años .

de estas personas en bancos y entidades financieras de Suiza por . El bloqueo fue reportado tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en Caracas .

. El objetivo oficial es evitar la fuga de capitales de posible origen ilícito y asegurar que, si en el futuro se prueba que son ilegítimos, puedan beneficiar al pueblo venezolano o servir como prueba en procesos judiciales.