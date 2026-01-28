WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El material corresponde a una grabación filtrada en 2018 y forma parte de una conversación privada de la expresidenta con Oscar Parrilli. “Perversión”, opinó el líder de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei compartió este miércoles en sus redes sociales un video que incluye una escucha atribuida a Cristina Kirchner, correspondiente a una grabación que se filtró durante su presidencia. Junto al material, el mandatario agregó un mensaje en el que cuestionó el sistema previsional y volvió a cargar contra el kirchnerismo.

“Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida… Fin”, escribió Milei al difundir el video.

El audio corresponde a una conversación informal de la expresidenta, en la que relata un intercambio vinculado a una visita a San Juan y menciona una advertencia sobre el pago de jubilaciones. “No, vos estás loca, me decía. ‘¿Cuándo va San Juan?’. ‘Bueno, andá vos y empezá a tirarle la lengua a ver qué te dice’”, se escucha en el fragmento.

En otro tramo de la grabación, Fernández de Kirchner relata: “Y me dice: ‘La puta madre, tenías razón’. Yo no lo podía creer. Cuando, cuando digo ‘Andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017, no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía, ¿viste?”. Luego agrega risas y comentarios sobre la situación: “No, no, lo que nos hemos reído, lo que nos hemos reído con eso…”.

La escucha se difundió a inicios del 2018 en el programa del periodista Luis Majul que en ese entonces conducía un programa en Radio Berlín. Se trataba de conversaciones de la ex mandataria con Oscar Parrilli, en donde se referían a la situación del PJ luego de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015 y donde Fernández de Kirchner afirmaba que nunca le había importado el partido. La frase más recordada fue “Que se suturen el orto“, cuando se refería a los dirigentes que se alejaban del Frente para la Victoria.

Despues de su intervención quirúrgica Cristina Fernández de Kirchner retoma su actividad (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Como reconstruyó Infobae, Fernández de Kirchner retomó en los últimos días su actividad política de manera gradual y bajo estrictas indicaciones médicas, luego de haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La ex presidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026, tras estar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, y continuó la recuperación en su departamento porteño ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En ese mismos espacio —convertido otra vez en un centro de decisiones políticas— Cristina realiza caminatas diarias en la cinta como parte de su rehabilitación física y recibe a dirigentes de su entorno más cercano. En los últimos días pasaron por allí figuras clave del kirchnerismo, entre ellos el diputado nacional Juan Grabois y el ex senador Oscar Parrilli, uno de sus operadores político que retomara labores directivas en el Instituto Patria.

En su tiempo de convalecencia la ex vicepresidenta, además de entablar comunicaciones telefónicas y por videollamas, leyó varios libros: “El niño resentido”, de César González; “El rengo yeta”, de César González; “Perón, pensamiento para la acción política”, de Carlos Piñeiro Iñiguez; La francotiradora de Stalin, de Liudmila Pavlichenko y el último trabajo del periodista y escritor frances Giuliano Empoli “La hora de los depredadores”. El ex asesor del presidente del Consejo de Ministros italiano Matteo Renzi es autor de dos libros imprescindibles para comprender los actuales tiempos políticos: El mago de el Kremlin y Los ingenieros del caos.

Tan actuales son los trabajos del ganador del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa que en la página 121 de “La hora de los depredadores” Da Empoli abre el capítulo con una cita del Christian Linder -ex ministro de economía y líder del parido libera-demócrata alemán- dirigida a Elon Musk que dice así: “Elon, he abierto un debate político inspiradas en tus ideas y en las de (Javier) Milei.”