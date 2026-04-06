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El suicidio de una joven policía de 21 años, el jueves 2, mientras cumplía una guardia callejera -disparándose un tiro en el baño de un comercio -ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu, de Chajarí- derivó en la decisión de la Jefatura de Policía de Federación de separar al titular de la Comisaría 1° de esa ciudad, Mauricio Maschio, y a un sargento de apellido Leonard.

El trágico desenlace ocurrió el jueves 2, a la siesta, en la ciudad de Chajarí.Una agente de la Policía decidió terminar con su vida en el baño de un local comercial próximo al lugar donde cumplía una guardia. Habría egresado como agente de la fuerza en diciembre último. Formó parte de la XXII promoción de la Policía.

Luego de ese suceso, Personal de Asuntos Internos de la Policía comenzó a trabajar en el hecho.

De acuerdo a lo que precisó el sitio Tal Cual Chajarí, mientras Daniela Guliana Lezcano Balzer -tal el nombre de la joven agente- era velada en una casa mortuoria chajariense, una delegación de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos comenzó a colectar toda la información y pruebas sobre el caso, mientras que paralelamente familiares se presentaron en Fiscalía para presentar una denuncia contra funcionarios policiales que, según ellos, pueden tener alguna responsabilidad en la muerte de la joven.

Este domingo, minutos antes de las 20, se recibió un radiograma en la oficina del Jefe Departamental Federación, Luis Cristian Valdez, en la que se resolvía la disponibilidad del actual Jefe de la Comisaría N° 1 de Chajarí, Mauricio Maschio y de un sargento de apellido Leonard.

Ante la consulta al Jefe Departamental respecto de las motivaciones de esas decisiones por parte del Comando Superior, afirmó que tal determinación fue tomada para “darle un marco de transparencia a la investigación y para darle a la familia una tranquilidad y también a la familia policial”.

“Trabajamos sobre la investigación, vamos colectando pruebas y ponemos en manos de la Fiscalía y de Asuntos Internos para llegar a la verdad”.

“Se dejará trabajar a los órganos competentes y una vez que se tengan las pericias pertinentes se ratificará o rectificará las decisiones tomadas”.

“Está todo a disposición de la investigación y pedimos que no se dilaten los tiempos para que tengamos la tranquilidad de que lleguemos a la verdad”, apuntó.