Sol y Fruta y Carpa Azul representaron a Entre Ríos en la Feria de las Regiones

Emprendedores entrerrianos fueron protagonistas de la Feria de las Regiones: Edición Patagonia y Litoral, realizada en el Parque Barrancas de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento reunió a emprendedores, artistas y referentes culturales de distintas provincias, con el objetivo de acercar la diversidad productiva y gastronómica de cada región al público porteño.

En representación de Entre Ríos participaron los emprendimientos Sol y Fruta, dedicado a la elaboración de jugos frutales, y Carpa Azul, reconocido por sus alfajores artesanales. Ambos ofrecieron productos que reflejan la calidad y el sabor característico de la provincia, generando gran interés entre los visitantes. Esta participación permitió visibilizar el trabajo de emprendedores locales, promover nuevos mercados y fortalecer la economía regional.

José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, coordinó e impulsó la participación de los emprendedores en la feria y destacó la importancia de estos espacios para visibilizar la producción entrerriana. Además, celebró la positiva recepción que los productos de la provincia obtuvieron por parte de los visitantes.

Además de Entre Ríos, participaron productores y emprendedores de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, quienes compartieron sus sabores, artesanías y propuestas culturales, logrando que el evento sea un verdadero recorrido por la diversidad regional del país.

La feria, con entrada libre y gratuita, combinó espectáculos artísticos, danzas típicas y stands de productos, convirtiéndose en un espacio de integración y difusión que promueve la identidad de cada región y fomenta el desarrollo de las economías locales.