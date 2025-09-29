Cruce en redes: un concejal salió al cruce de Enrique Cresto por obras en Concordia

El exintendente de Concordia, Enrique Cresto, utilizó sus redes sociales para defender la gestión de obras realizadas durante su mandato y cuestionar la paralización de proyectos tras el cambio de gobierno nacional. Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida: un concejal local salió rápidamente a responderle.

Cresto había señalado que “la obra del acceso sur, al igual que el aeropuerto, la planta de agua y la costanera Nebel, son obras que soñamos, planificamos, proyectamos, gestionamos y ejecutamos nosotros junto al pueblo de Concordia”, y remarcó que “se paralizaron en noviembre del 2023 cuando ganó las elecciones un presidente que frenó más de cinco mil obras en todo el país”.

En ese contexto, el concejal Felipe Sastre cruzó al exintendente en la red social X: “Estaría bueno ser más humilde, llamarse a silencio y, por ejemplo reconocer que en el 2021 perdiste las elecciones con Frigerio por 25 puntos. Por otro lado, hubieran podido terminar las obras si Urribarrk y el diputado ‘Aloe Vera’ y cia no se hubieran robado nada”.

Más adelante, en declaraciones mediáticas agregó: “Miente Cresto cuando dice que esas obras son suyas, son obras de los entrerrianos. Además, el aeropuerto, la planta de agua, el acceso sur y la costanera Nebel fueron gestionadas y financiadas por Nación, y en algunos casos hasta con fondos internacionales. Que no intente confundir a los concordienses apropiándose de lo que no hizo”, escribió.