Sintonía fina, gestión y una incógnita hacia 2027: el movimiento de la senadora Domínguez

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En un escenario político atravesado por tensiones, la senadora Gladys “Meca” Domínguez juega a otra cosa. Desde su bloque unipersonal Peronismo Federal en el Senado, consolidó una relación fluida con el oficialismo provincial que empieza a traducirse en resultados concretos para el departamento Feliciano.

La última muestra fue su reunión con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, donde se confirmaron obras clave para 2026. Entre ellas, la construcción de una laguna de decantación con una inversión cercana a los 800 millones de pesos; la reparación integral del Hospital “General Francisco Ramírez” y su asilo, financiada por CAFESG; la reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2; y un proyecto de saneamiento de agua y cloacas para el barrio El Cardal.

Más allá del detalle, el dato político es otro: Domínguez apuesta a la gestión y al diálogo, sin romper su identidad peronista pero articulando con el gobierno provincial. En un Senado donde cada voto pesa, ese equilibrio la vuelve una pieza relevante.

Con la mirada puesta en 2027, su posicionamiento abre interrogantes. Sin definiciones explícitas, su vínculo con el oficialismo y su construcción territorial dejan flotando la pregunta sobre por dónde jugará en el próximo turno electoral. Por ahora, el mensaje es claro: menos ruido, más obras. Y una estrategia que, al menos en su territorio, empieza a rendir.