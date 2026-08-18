Caompartir la informacion

En la tarde del 14 de agosto, personal policial tomó conocimiento de un supuesto hecho delictivo ocurrido sobre la Autovía 18, a la altura del kilómetro 231, en jurisdicción de la Jefatura Departamental Concordia, Estación Yeruá.

Un hombre, de profesión camionero, manifestó que alrededor de las 19:30 circulaba a bordo de un camión Fiat Iveco Cursor 330, de color azul, con batea blanca, que transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil. Según declaró, se dirigía desde Buenos Aires hacia la Colonia Oficial N.º 5, perteneciente a la Compañía Forestal del Sur.

De acuerdo con su relato inicial, al llegar aproximadamente al kilómetro 231 se detuvo a orinar. En ese momento, habría sido abordado por un hombre armado que lo apuntó y le cubrió la cabeza. Posteriormente, aseguró haber sido trasladado algunos kilómetros, sin poder observar hacia dónde se dirigían con el camión ni identificar el vehículo en el que se movilizaban los supuestos autores.

El denunciante también afirmó que le habían sustraído un teléfono celular Samsung A04 y una billetera con 5.000 pesos. Además, señaló que dentro del camión llevaba un bolso negro con 1.500.000 pesos argentinos, correspondientes a su sueldo.

A raíz del supuesto ataque, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, ya que presentaba algunos golpes.

Tras recibir la denuncia, personal de la Comisaría Pedernal y de la División Drogas Peligrosas se hicieron presentes en el lugar, junto con efectivos de Caminera del Puesto Concordia. Estos últimos realizaron las verificaciones correspondientes y constataron, a través de la patente del vehículo, que el camión no había pasado por el peaje de Yeruá.

Esta situación generó dudas sobre la versión aportada por el denunciante y fue informada al fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa.

Ante las inconsistencias detectadas, los investigadores volvieron a entrevistar al hombre con el objetivo de establecer la veracidad de lo ocurrido. Durante esa segunda declaración, terminó reconociendo que el supuesto asalto nunca había sucedido y que la denuncia era falsa.

Según manifestó, hacía tiempo que ya no tenía el camión y había inventado el hecho con el objetivo de cobrar el seguro, asegurando además que realizó la maniobra para favorecer a sus patrones.

Asimismo, reconoció que había arrojado su teléfono celular y la billetera a la vera de la Ruta 18. En cuanto a los 1.500.000 pesos que había denunciado como robados, admitió que el dinero se encontraba en poder de su padre.

A esto se sumó el trabajo realizado por personal de la División Policía Científica, que había intervenido inicialmente en el lugar señalado como escenario del supuesto asalto. Los peritos no encontraron ningún indicio que permitiera acreditar que allí se hubiera cometido un delito.

Con estos elementos, el fiscal a cargo de la causa, Dr. Mario Figueroa, dispuso que, una vez localizados los objetos mencionados por el denunciante, el hombre fuera aprehendido por el delito de falsa denuncia.

En cumplimiento de las directivas judiciales, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y lograron localizar el teléfono celular y la billetera en el cantero central del segundo retorno, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, en sentido este-oeste.

Ambos elementos fueron formalmente secuestrados. Posteriormente, y tras consultar nuevamente las directivas con el fiscal de turno, se dispuso que el denunciante fuera correctamente identificado y se continuaran las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por falsa denuncia.