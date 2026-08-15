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El encuentro, uno de los destacados de la vitivinicultura provincial, tendrá su presentación oficial en la Representación del Gobierno de Entre Ríos, como antesala de una nueva edición que se realizará en septiembre en Victoria.

La presentación tendrá lugar el martes 18 de agosto, a las 15hs, en la Representación, Suipacha 844, CABA, donde se darán a conocer los principales detalles de la sexta edición.

Organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), “Entre Ríos entre Viñas” se realizará los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Victoria y reunirá a bodegas, productores, especialistas y amantes del vino.

El encuentro propone una experiencia que integra producción vitivinícola, gastronomía y turismo, con distintas actividades destinadas a acercar al público la diversidad del sector, promover a las bodegas y productores entrerrianos y fortalecer el turismo enológico en la provincia.