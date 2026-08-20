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Dos sismos se registraron este jueves 20 de agosto. El más fuerte tuvo una magnitud de 4,1.

La madrugada de este jueves 20 de agosto estuvo marcada por movimientos sísmicos en Salta. En poco menos de una hora se registraron dos temblores en la zona de la Puna, ambos en cercanías de Tolar Grande.

El movimiento de mayor intensidad ocurrió a las 00:09:07 y alcanzó una magnitud de 4,1.

Su epicentro se ubicó a 38 kilómetros al norte de Tolar Grande, 48 kilómetros al sudoeste de Catúa y 91 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. El sismo se produjo a una profundidad de 171 kilómetros, de acuerdo con los datos disponibles.

Un segundo temblor durante la madrugada

Menos de una hora después se registró otro movimiento sísmico en la misma región. El segundo temblor ocurrió exactamente a la 01:01:22 y tuvo una magnitud de 2,9.

En este caso, el epicentro estuvo localizado a 60 kilómetros al noreste de Tolar Grande, 32 kilómetros al sur de Catúa y 70 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

La profundidad fue mayor que en el primer movimiento: alcanzó los 203 kilómetros.