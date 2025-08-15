Reunión del Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas en la Casa de Entre Ríos

Hoy se llevó a cabo, la reunión del Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas, que reunió a delegados de distintas provincias en una jornada de trabajo orientada a fortalecer el desarrollo y la integración de las Zonas Francas del país.

Uno de los puntos centrales abordados fue la elaboración de un documento de trabajo unificado que recopile las necesidades y solicitudes de cada Comité hacia la Autoridad de Aplicación Nacional. Este paso es clave para fortalecer la articulación entre las Zonas Francas del país, optimizar la gestión y avanzar en políticas que potencien el comercio exterior y la generación de empleo.

“Es un orgullo que nuestra Casa sea el punto de encuentro para el diálogo y la planificación de políticas que fortalecen el comercio exterior, la inversión y el empleo”, expresó José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en C.A.B.A., quien brindó la bienvenida y puso a disposición el espacio para futuras instancias de trabajo.

Por su parte, Leandro Clapier, Tesorero del Consejo y representante de Entre Ríos, señaló: “Seguimos trabajando con la convicción de que la Zona Franca de Concepción del Uruguay, actualmente la segunda del país en volumen y movimientos, y las futuras expansiones serán motores de inversión, empleo y desarrollo productivo para toda Entre Ríos”.

Con este encuentro, Entre Ríos reafirma su participación activa en el Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas, aportando propuestas y acciones concretas para impulsar el crecimiento productivo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del comercio exterior a nivel provincial y nacional.