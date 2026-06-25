Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El exsenador nacional por Entre Ríos Edgadrdo Kueider está acusado en Paraguay de adquirir seis departamentos con fondos de origen ilícito.

El exsenador Edgardo Kueider afronta un nuevo proceso en Paraguay, esta vez por presunto lavado de dinero. El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia dictó medidas reales sobre seis departamentos que el exlegislador habría adquirido en el país vecino usando dinero presuntamente ilícito. Se trata de una causa separada a la del supuesto contrabando de dólares por la que enfrenta un juicio.

La novedad se conoció a través de medios paraguayos, entre ellos ABC. Según consigna el portal, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, procesó al exsenador y a su exsecretaria Iara Magdalena Guinsel Acosta, a los paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, por presunto lavado de activos, imputados por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica

De acuerdo con la nueva imputación presentada por las agentes del Ministerio Público, existen indicios de que los imputados habrían introducido al sistema legal financiero y comercial paraguayo sumas de dinero que tendrían origen ilícito. Con el mismo, a su vez, habrían adquirido un total de 6 departamentos con sus respectivas cocheras.

Los inmuebles se encuentran distribuidos: el departamento “7G”, en el piso 7, los departamentos “6C” y “6D”, en el piso 6, así como los departamentos “2B” y “2C”, en el piso 2, y el departamento “1B” en el piso 1, mientras que las cocheras están en el subsuelo del edificio Innova Las Mercedes, ubicado sobre la avenida General Santos esquina Marco de Brix, de la ciudad de Asunción.

Igualmente, el magistrado Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre las unidades de departamentos del referido edificio. Esto “atendiendo a la necesidad de evitar la eventual dispersión de los activos y de asegurar los fines del proceso”, según lo expresa el juez en su Auto Interlocutorio (AI) N° 180.

Hipótesis de la fiscalía paraguaya

De acuerdo con lo que presume el Ministerio Público de Paraguay, con base en lo que la justicia informó respecto a las causas que afronta el exlegislador en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito, es que desde el 2017 los imputados habrían llevado a cabo una serie de actividades para introducir sumas de dinero ilícito al sistema comercial y financiero paraguayo.

En tal sentido, los ahora procesados habrían utilizado la empresa de maletín “Golsur SA”, como fachada para las operaciones financieras. De hecho, que esta firma ya estuvo bajo la lupa cuando Kueider y Guinsel habían sido detenidos al introducir dinero no declarado a Paraguay.

Añade el escrito fiscal que la estructura jurídica montada por la organización permitía la recepción y administración de capital de los ciudadanos argentinos, colocándolos a nombre de la sociedad anónima con la finalidad de ocultarlos a los verdaderos beneficiarios y así, borrar la trazabilidad del dinero con el que compraron los departamentos.

Esta investigación es una derivación de las pesquisas llevadas a cabo en Argentina, donde el fiscal Fernando Domínguez imputó a Kueider por los hechos punibles de lavado de activos, también cohecho, y negociación incompatible con el ejercicio de la función y violación de los deberes de funcionario público.

En abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova. Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel posteriormente comenzó a figurar como apoderada.

También en abril, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de US$ 122.000 por la venta de los departamentos.

Dos meses más tarde, en junio, Guinsel e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de US$ 460.379.

Postergaron otra vez el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay.

El desembolso en detalles, según la investigación

-El 19 de junio, Guinsel entregó US$ 5.000 y se le extendió el recibo N° 1.946.

-Al día siguiente, 20 de junio, abonó US$ 250.000 en efectivo (recibo N° 1.947).

-El 2 de julio pagó US$ 40.000 también en efectivo (recibo N° 1.977).

-Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros US$ 60.000 (recibo N° 1.992).

-El 9 de julio pagó US$ 30.000 en efectivo (recibo N° 2.019)

-El 16 de julio abonó US$ 55.380 (recibo N° 2.038)

-Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel completó el saldo con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044).

Agregó que se manejaban entre Ciudad del Este y Asunción, pero mucho más en esta última.

“Creemos que comenzó a desarrollar negocios inmobiliarios con esta empresa, como manejando fondos de otros dirigentes políticos, inversiones de otra gente en Paraguay”, señaló, según consignó el sitio ABC de Paraguay.

El material también señala que se advierten algunas inconsistencias que serán motivo de investigación más adelante, especialmente respecto a la devolución del dinero y a la anulación de la operación. Resalta que no se registra entrada al país de Iara Guinsel en el período referido, dado que había salido, según Migraciones, el 21 de junio, y vuelto a entrar recién el 13 de octubre. Es decir que al momento en que supuestamente se le devolvió el dinero, no estaba en Paraguay.