Boom exportador: las ventas de carne argentina a Estados Unidos se cuadruplicaron en mayo

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Las exportaciones al mercado estadounidense alcanzaron en mayo las 11.100 toneladas —el mismo volumen exportado en los primeros ocho meses de 2025— y generaron ingresos por USD 86 millones

Entre enero y mayo de 2026, Argentina exportó unas 42.000 toneladas de carne bovina a Estados Unidos. (Revista Chacra)

Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos protagonizaron en mayo uno de los saltos más significativos de los últimos años. En un solo mes, los frigoríficos argentinos colocaron en ese mercado el mismo volumen que habían logrado vender allí durante los primeros ocho meses de 2025.

En detalle, el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos sumó en mayo USD 1.383 millones, con un saldo positivo de USD 373 millones para el país, según un informe elaborado por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina sobre la base de estadísticas oficiales. Las exportaciones totalizaron USD 878 millones, un 76% más que en el mismo mes del año anterior. En ese cuadro, la carne bovina fue uno de los motores centrales del crecimiento: las ventas al mercado estadounidense alcanzaron los USD 86 millones, lo que representó un aumento interanual del 369 por ciento.

En términos de volumen, los frigoríficos argentinos exportaron en mayo unas 11.100 toneladas de carne bovina a Estados Unidos. Esa cifra es similar a la totalidad de lo comercializado en ese destino entre enero y agosto de 2025.

Cuotas cubiertas y proyección hacia septiembre

Los buenos resultados logrados por el sector exportador no solo permitirán al país cumplir con su cuota exportadora anual tradicional de 20.000 toneladas de carne bovina hacia Estados Unidos, sino también cubrir el cupo de 80.000 toneladas adicionales habilitado por el acuerdo comercial que ambos países firmaron en febrero pasado. De hecho, entre enero y mayo de este año Argentina ya vendió al mercado estadounidense unas 42.000 toneladas de carne, una cifra que supera en más del doble la cuota original de 20.000 toneladas habilitada hasta fines de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas de carne bovina a Estados Unidos totalizaron USD 360 millones, con un crecimiento del 201% respecto del mismo período de 2025. PromArgentina señaló que se trata de cifras históricas para un período enero-mayo.

Ante estos resultados, Diego Sucalesca, presidente Ejecutivo de PromArgentina, anticipó la continuidad de la estrategia de posicionamiento: “Este hito comercial convalida el rumbo macroeconómico de apertura al mundo que impulsa el Gobierno nacional. El dinamismo que hoy exhibe el comercio exterior argentino es un verdadero motor de desarrollo productivo y de ingreso sostenible de divisas”.

Rondas de negocios con importadores

Para el Gobierno nacional, el salto exportador tuvo como antecedente directo la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada por PromArgentina que se realizó entre el 27 de abril y el 1 de mayo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Fue la primera vez que el organismo coordinó tres rondas de negocios en el exterior de manera simultánea, con el objetivo de vincular a empresas exportadoras argentinas con compradores estratégicos. Según el organismo, la iniciativa generó más de 200 contactos comerciales.

La delegación argentina estuvo compuesta por representantes de quince empresas del sector. Además, la misión contó con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y del subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda.

El impacto en los promedios semanales

Más allá del resultado puntual de mayo, los datos de PromArgentina muestran un cambio en el ritmo de los envíos. El promedio de exportaciones semanales de carne argentina hacia Estados Unidos fue en 2025 de 370 toneladas. En mayo, el promedio semanal subió a 400 toneladas, un 10% más que el año anterior.Las ventas de carne bovina a Estados Unidos tuvieron un incremento interanual del 369% en mayo. (EFE)

Sucalesca destacó la magnitud del cambio. “Haber exportado en un solo mes —este pasado mayo— las mismas 11.000 toneladas de carne que en 2025 nos demandó comercializar a lo largo de los primeros ocho meses en el mercado estadounidense, no es una casualidad: es el impacto directo de una estrategia federal de promoción enfocada en abrir destinos y posicionar el valor agregado y la calidad de nuestra producción en plazas de alta demanda global”, comentó.

En vistas a los próximos meses, la entidad estatal de promoción exportadora se encuentra organizando la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que se llevará adelante en septiembre próximo.

Otros productos con registros destacados

En el acumulado enero-mayo, el intercambio total con Estados Unidos llegó a USD 3.981 millones, un incremento interanual del 46,6% que marcó récord histórico para ese período. Además de la carne, otros dos sectores marcaron hitos exportadores: la miel, con USD 96 millones, y el ajo, con USD 17 millones, ambos con registros récord hacia ese mercado.

En lo que respecta puntualmente a mayo, el incremento de las exportaciones se vio impulsado no sólo por la carne. También se destacaron las ventas de sectores como petróleo crudo, con USD 367 millones (86% de crecimiento interanual) y piedras, metales preciosos y sus manufacturas, con USD 121 millones (100% más).